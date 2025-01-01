Anastasia Jazzy «All That Jazz»

Магия традиционного джаза с Анастасией Ивановой

Ансамбль молодой вокалистки и тромбонистки Анастасии Ивановой презентует программу, ориентированную на традиционный джаз. Вечер обещает быть насыщенным узнаваемыми джазовыми стандартами, которые будут звучать в эффектной музыкальной и визуальной подаче. Это классический джаз в его лучшем проявлении.

Звезда московской джазовой сцены

Анастасия Иванова — победительница телевизионного шоу «Большой джаз» на телеканале «Россия-Культура». Несмотря на юный возраст, она уже зарекомендовала себя как один из главных адептов традиционного джаза в Москве. Выступления на престижных конкурсах и фестивалях принесли ей множественные награды и признание среди коллег.

Сотрудничество с легендами

Анастасия имела честь выступать на одной сцене с такими выдающимися музыкантами, как Анатолий Кролл и его «Академик-бэнд», Игорь Бутман с Московским джазовым оркестром, а также с Большим джазовым оркестром Петра Востокова и Moscow Ragtime Band. Эти общения с звездами российского джаза только добавляют шарма её численным достижениям.

Награды и достижения

В списке её наград — премия «Все цвета джаза» от «Радио Jazz» в номинации «Будущее джаза», победа на шоу «Большой джаз», участие в гала-концерте к 100-летию Российского джаза на исторической сцене Большого театра, а также звания лауреата всероссийской профессиональной джазовой премии в номинациях «лучший вокалист» и «лучший инструменталист».

Уникальные аранжировки квартета

На предстоящем концерте квартет Анастасии Ивановой представить джазовые стандарты в собственных ярких, динамичных и стильных аранжировках. Это шанс увидеть универсальные и неограниченные музыкальные возможности восходящей звезды российского джаза.