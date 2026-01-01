Оповещения от Киноафиши
Ананурхан
Ананурхан

Спектакль Ананурхан

Продолжительность 1 час

О спектакле

Спектакль «Ананурхан» в Государственном республиканском уйгурском театре музыкальной комедии

Спектакль «Ананурхан» расскажет зрителям о драматических событиях, произошедших в 1899 году в районе Идикут. Главные герои, красавица Ананурхан и её возлюбленный Джалил, живут в ожидании счастья. Однако на их пути встает богатый вельможа Мамут, который силой забирает Ананурхан во дворец, чтобы сделать её своей второй женой.

Несмотря на давление, Ананурхан отказывается выходить замуж за Мамута. В свадебную ночь она совершает акт отчаяния — убивает ненавистного вельможу и, сохранив верность своей любви, выбирает смерть. С этого момента память о предназначенной любви становится вечной песнью, которую Джалил будет воспевать на протяжении всей своей жизни.

Темы любви и жертвенности

Этот спектакль затрагивает глубокие темы любви, преданности и борьбы против несправедливости, которые не теряют своей актуальности и в наши дни. Трагедия Ананурхан напоминает о том, как мощные чувства могут преодолевать даже авторитет и власть.

О театре

Государственный республиканский уйгурский театр музыкальной комедии славится своими яркими постановками и талантливыми артистами. Спектакль «Ананурхан» продолжает традицию театра в отношении глубокого содержания и эмоционального исполнения. Не упустите возможность увидеть это захватывающее представление на сцене.

Купить билет на спектакль Ананурхан

Март
13 марта пятница
18:30
Государственный республиканский уйгурский театр музыкальной комедии г. Алматы, ул. Наурызбай Батыра 83
от 2000 ₽

