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Ананасы в шампанском
Киноафиша Ананасы в шампанском

Спектакль Ананасы в шампанском

12+
Продолжительность 1 час 15 минут, 1 антракт
Возраст 12+

О спектакле

Погружение в атмосферу Серебряного века

Хотели бы вы оказаться в поэтическом салоне богемного Петербурга эпохи Серебряного века? Если да, то у вас есть уникальная возможность! 18 января в арт-пространстве современного искусства Cube.Moscow состоится премьера от театрального проекта «Хористки».

Концертная программа «Ананасы в шампанском»

На этот раз трио проекта представит невероятно атмосферную концертную программу «Ананасы в шампанском». Вас ждёт сочетание музыки, юмора, гитары и блистательной актерской игры, а также самые элегантные и чувственные стихи Серебряного века в ярком современном прочтении.

Не упустите шанс!

Мы настоятельно рекомендуем прийти пораньше, чтобы успеть насладиться актуальными экспозициями Cube.Moscow. А если вы не за рулем, не забудьте приобрести билет «с комплиментом», чтобы прочувствовать ту самую богемную атмосферу поэтических салонов.

Не пропустите этот уникальный вечер — погрузитесь в мир поэзии и искусства!

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