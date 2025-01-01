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Киноафиша Ананасы в шампанском

Спектакль Ананасы в шампанском

Постановка
Театр эстрады 16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Калейдоскоп музыкально-театральных миниатюр в Уральском Театре Эстрады

Театр рад представить новый спектакль, основанный на музыкальной пластинке поэта и композитора Александра Новикова. Вдохновленный творчеством поэтов Серебряного века, проект обещает перенести зрителей в романтичную и мистическую атмосферу начала XX столетия.

Музыкально-театральные миниатюры

Зрителей ждет увлекательное знакомство с ярким калейдоскопом музыкально-театральных миниатюр, разыгранных на стихи таких великих поэтов, как Игорь Северянин, Саша Черный, Марина Цветаева, Семен Кирсанов, Николай Гумилев и Владислав Ходасевич. Каждая миниатюра — это уникальное произведение, отражающее новую волну сюрреалистичной поэзии и метафор.

Поиск самовыражения

Герои каждой песни стремятся найти свой голос и расширить горизонты своего восприятия жизни. В их поисках используются различные символы и образы, помогающие глубже понять тайны человеческой души. Этот спектакль станет не только эстетическим наслаждением, но и глубоким исследованием духа и свободы.

Не упустите возможность стать частью этого увлекательного путешествия в мир Серебряного века и насладиться волшебством поэзии и музыки!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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