Ананасовая проверка Леши Соловьева

Что такое «Ананасовая проверка»?

«Ананасовая проверка» — это стендап-шоу, где комики проверяют свои самые яркие и оригинальные шутки. Это шоу — уникальная возможность увидеть новых комиков и услышать свежие номера, которые только начинают завоевывать популярность.

Формат мероприятия

В каждом выпуске участвуют пять комиков, которые со сцены делятся своими лучшими шутками. Эти шутки могут быть как новыми, так и отчасти проверенными временем. «Ананасовая проверка» отличается динамичностью и атмосферой, наполненной юмором на разные темы.

Актуальный состав комиков

Состав участников может меняться в зависимости от выпуска, и для получения актуальной информации можно обратиться через чат-бот Стендап клуба на Трубной или следить за новостями в социальных сетях шоу.