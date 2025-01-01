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Ананасовая проверка Леши Соловьева
Билеты от 500₽
Киноафиша Ананасовая проверка Леши Соловьева

Ананасовая проверка Леши Соловьева

18+
Возраст 18+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Что такое «Ананасовая проверка»?

«Ананасовая проверка» — это стендап-шоу, где комики проверяют свои самые яркие и оригинальные шутки. Это шоу — уникальная возможность увидеть новых комиков и услышать свежие номера, которые только начинают завоевывать популярность.

Формат мероприятия

В каждом выпуске участвуют пять комиков, которые со сцены делятся своими лучшими шутками. Эти шутки могут быть как новыми, так и отчасти проверенными временем. «Ананасовая проверка» отличается динамичностью и атмосферой, наполненной юмором на разные темы.

Актуальный состав комиков

Состав участников может меняться в зависимости от выпуска, и для получения актуальной информации можно обратиться через чат-бот Стендап клуба на Трубной или следить за новостями в социальных сетях шоу.

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
24 июля
Standup Club на Трубной Москва, Рождественский б-р, 10/7, стр. 1
21:30 от 500 ₽
7 августа
Standup Club на Трубной Москва, Рождественский б-р, 10/7, стр. 1
21:30 от 500 ₽
21 августа
Standup Club на Трубной Москва, Рождественский б-р, 10/7, стр. 1
21:30 от 500 ₽

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