Большой концерт «Ананасов и Ко» в Ритм Блюз Кафе

Приглашаем вас на яркое музыкальное событие от группы «Ананасы и Ко», которое состоится в Ритм Блюз Кафе! На концерте состоится презентация нового альбома, клипа и книги, что сделает вечер поистине незабываемым.

Специальные гости

Концерт обещает быть разнообразным, с выступлениями известных специальных гостей, которые добавят особый колорит в программу вечера. Это отличная возможность насладиться живой музыкой и пообщаться с любимыми исполнителями.

Не пропустите

Приходите и станьте частью этого захватывающего музыкального события. Анонсируйте ваше участие, ведь такие мероприятия — это воспоминания, которые останутся с вами надолго. Не упустите шанс провести вечер в компании друзей под отличную музыку!