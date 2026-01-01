Оповещения от Киноафиши
О концерте

Большой концерт «Ананасов и Ко» в Ритм Блюз Кафе

Приглашаем вас на яркое музыкальное событие от группы «Ананасы и Ко», которое состоится в Ритм Блюз Кафе! На концерте состоится презентация нового альбома, клипа и книги, что сделает вечер поистине незабываемым.

Специальные гости

Концерт обещает быть разнообразным, с выступлениями известных специальных гостей, которые добавят особый колорит в программу вечера. Это отличная возможность насладиться живой музыкой и пообщаться с любимыми исполнителями.

Не пропустите

Приходите и станьте частью этого захватывающего музыкального события. Анонсируйте ваше участие, ведь такие мероприятия — это воспоминания, которые останутся с вами надолго. Не упустите шанс провести вечер в компании друзей под отличную музыку!

Апрель
1 апреля среда
20:30
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
от 1000 ₽

