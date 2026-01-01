Концерт группы «Ананасов и Ко» в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге пройдет концерт группы «Ананасов и Ко». Лидером коллектива является Гарри Ананасов — поэт, композитор и продюсер, известный своими яркими музыкальными произведениями.

Одной из самых известных песен группы является «Ясно солнышко», звучащая в популярном сериале «Дальнобойщики». Также стоит отметить клип на песню «Берега», в котором принял участие известный актер Дмитрий Певцов.

Уникальная атмосфера концерта

Концерты группы в электричестве являются редкостью, чаще музыкант выступает в акустической версии. Это добавляет особую атмосферу и уникальность каждому шоу. На этот раз зрителей ждет совместное выступление с группой «Графика» (СПб), что promete динамичные и энергичные представления.

Такое событие определенно порадует поклонников энергичной музыки и ярких выступлений. Не упустите возможность насладиться живым исполнением любимых хитов!