Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Наследник» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Ананасов и Ко
Киноафиша Ананасов и Ко

Ананасов и Ко

16+
Продолжительность 170 минут
Возраст 16+

О концерте

Концерт группы «Ананасов и Ко» в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге пройдет концерт группы «Ананасов и Ко». Лидером коллектива является Гарри Ананасов — поэт, композитор и продюсер, известный своими яркими музыкальными произведениями.

Одной из самых известных песен группы является «Ясно солнышко», звучащая в популярном сериале «Дальнобойщики». Также стоит отметить клип на песню «Берега», в котором принял участие известный актер Дмитрий Певцов.

Уникальная атмосфера концерта

Концерты группы в электричестве являются редкостью, чаще музыкант выступает в акустической версии. Это добавляет особую атмосферу и уникальность каждому шоу. На этот раз зрителей ждет совместное выступление с группой «Графика» (СПб), что promete динамичные и энергичные представления.

Такое событие определенно порадует поклонников энергичной музыки и ярких выступлений. Не упустите возможность насладиться живым исполнением любимых хитов!

Купить билет на концерт Ананасов и Ко

Помощь с билетами
В других городах
Май
10 мая воскресенье
19:00
Douglas Санкт-Петербург, Финляндский просп., 1
от 1200 ₽

В ближайшие дни

Sinteza Orchestra «Караоке с оркестром»
6+
Поп
Sinteza Orchestra «Караоке с оркестром»
22 мая в 19:30 Base St. Petersburg (Гигант Холл)
от 2000 ₽
6+
Классическая музыка
Мелодии свечей. Арфа и скрипка
7 апреля в 20:00 Дом Архитектора
Билеты
Stand-Up + Jazz (два концерта в один вечер)
18+
Юмор Джаз
Stand-Up + Jazz (два концерта в один вечер)
12 апреля в 20:00 Благородная гниль
от 1590 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше