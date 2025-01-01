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Ананасов и Ко
Билеты от 1000₽
Киноафиша Ананасов и Ко

Ананасов и Ко

18+
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Ананасов и Ко: Большой концерт в Ритм Блюз Кафе

Приглашаем вас на уникальное событие — концерт группы «Ананасов и Ко», который состоится в атмосфере Ритм Блюз Кафе. Этот вечер будет особенным: в программе — презентация нового альбома, клипа и книги группы.

Что вас ждет на концерте?

Группа «Ананасов и Ко» уже успела завоевать сердца своих поклонников яркими мелодиями и оригинальными текстами. На этом концерте вы сможете услышать не только старые хиты, но и новые композиции, которые станут частью их следующего альбома. Кроме того, зрители станут первыми, кто увидит новый клип группы!

Специальные гости

Не упустите возможность увидеть на сцене известных артистов, которые присоединятся к «Ананасам и Ко» в этот вечер. Их выступления обещают быть яркими и незабываемыми!

Почему стоит прийти?

Концерт в Ритм Блюз Кафе — это не просто музыкальное событие. Это шанс стать частью творческого процесса, познакомиться с новыми артистами и погрузиться в атмосферу творчества. Не забудьте захватить свои эмоции и хорошее настроение!

Ждем вас на этом уникальном концерте, который не оставит равнодушными ни одного зрителя!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
5 ноября
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
20:30 от 1000 ₽

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