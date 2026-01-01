Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мошенники» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Аналар улларын көтәләр/Матери ждут сыновей
Билеты от 1000₽
Киноафиша Аналар улларын көтәләр/Матери ждут сыновей

Спектакль Аналар улларын көтәләр/Матери ждут сыновей

Постановка
Театр им. Камала. Новое здание 16+
Продолжительность 2 часа 15 минут
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О спектакле

Новое театральное произведение о Великой Отечественной войне

Театр им. Г. Камала вновь обращается к важной теме Великой Отечественной войны с новой постановкой «Матери ждут сыновей» по драме Асгата Мирзагитова. Этот спектакль посвящен памяти солдат и будет представлен в рамках празднования 80-летия Победы.

События развиваются в канун 9 мая, спустя тридцать лет после безоговорочной капитуляции. Несмотря на прошедшие годы, эхо войны по-прежнему отзывается в сердцах героев. Прошлое встает перед ними, и матери продолжают ждать своих сыновей. Все, что у них осталось, — это любовь, надежда и память.

В главных ролях выступают представители старшего поколения труппы, некоторые из которых лишь на пять лет моложе нынешнего юбилея Победы. Их личные истории о фронтовиках и воспоминания о военных и послевоенных годах создают глубокую связь между актерами и зрителями. Этот спектакль станет своеобразным воплощением народной памяти, олицетворяющей нерукотворный монумент той эпохи и ее людям.

Спектакль идет на татарском языке с синхронным переводом на русский, что делает его доступным для широкой аудитории.

Купить билет на спектакль Аналар улларын көтәләр/Матери ждут сыновей

Помощь с билетами
Сентябрь
26 сентября суббота
18:00
Филиал Малого театра Москва, Б.Ордынка, 69
от 1000 ₽

В ближайшие дни

Тимур и его команда
6+
Детский Сторителлинг

Тимур и его команда

24 октября в 16:00 МОСТ
от 1500 ₽
Раймонда
12+
Балет Премьера

Раймонда

14 ноября в 18:00 Кремлевский дворец
от 800 ₽
Секрет Снежной королевы
Детские елки Детский

Секрет Снежной королевы

19 декабря в 12:00 ГИТИС-театр
от 800 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Лучшие спектакли современных драматургов Лучшие спектакли современных драматургов Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше