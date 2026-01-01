Спектакль Аналар улларын көтәләр/Матери ждут сыновей

Новое театральное произведение о Великой Отечественной войне

Театр им. Г. Камала вновь обращается к важной теме Великой Отечественной войны с новой постановкой «Матери ждут сыновей» по драме Асгата Мирзагитова. Этот спектакль посвящен памяти солдат и будет представлен в рамках празднования 80-летия Победы.

События развиваются в канун 9 мая, спустя тридцать лет после безоговорочной капитуляции. Несмотря на прошедшие годы, эхо войны по-прежнему отзывается в сердцах героев. Прошлое встает перед ними, и матери продолжают ждать своих сыновей. Все, что у них осталось, — это любовь, надежда и память.

В главных ролях выступают представители старшего поколения труппы, некоторые из которых лишь на пять лет моложе нынешнего юбилея Победы. Их личные истории о фронтовиках и воспоминания о военных и послевоенных годах создают глубокую связь между актерами и зрителями. Этот спектакль станет своеобразным воплощением народной памяти, олицетворяющей нерукотворный монумент той эпохи и ее людям.

Спектакль идет на татарском языке с синхронным переводом на русский, что делает его доступным для широкой аудитории.