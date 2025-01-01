Меню
Аналар улларын көтәләр / Матери ждут сыновей
Аналар улларын көтәләр / Матери ждут сыновей

Спектакль Аналар улларын көтәләр / Матери ждут сыновей

Театр им. Камала. Новое здание 12+
Театр им. Г.Камала продолжает традицию обращения к теме Великой Отечественной войны. Спектакль «Матери ждут сыновей», основанный на драме Асгата Мирзагитова, стал особенно важным в год 80-летия Победы. Он посвящен памяти солдат, чей подвиг остается в сердцах потомков.

События на фоне войны

Действие спектакля разворачивается в канун 9 мая, спустя тридцать лет после безоговорочной капитуляции. Несмотря на прошедшие десятилетия, эхо войны все еще звучит в душах героев. Мать продолжает ждать своего сына, и все, что у нее осталось, это любовь, надежда и память.

Как создавался спектакль

В главных ролях выступают актёры старшего поколения труппы, некоторые из которых лишь на пять лет моложе юбилея Победы. Их рассказы о ветеранах-фронтовиках из детства и юности создают крепкую связь между участниками спектакля и поколением, пережившим трудные военные годы. Это соединение личного и исторического опыта делает спектакль мощным произведением, которое с большой уважительной ностальгией возвращает нас к событиям эпохи.

Значение спектакля

«Матери ждут сыновей» становится своеобразным воплощением народной памяти, несущим в себе дух того времени и его людей. Спектакль понравится тем, кто ценит исторические и личные истории о войне, обнаруживая в них глубокие человеческие чувства и переживания.

Январь
Февраль
31 января суббота
17:00
Театр им. Камала. Новое здание Казань, Хади Такташа, 74
от 700 ₽
23 февраля понедельник
17:00
Театр им. Камала. Новое здание Казань, Хади Такташа, 74
от 700 ₽

