Концерт Anacondaz в Алматы

Группа Anacondaz готовится порадовать своих поклонников в Алматы с презентацией нового альбома «Ночь с астраханцем». Этот релиз стал значимым событием, так как является первым за четыре года и восьмым полноформатным альбомом за шестнадцать лет существования коллектива.

Что ожидать от нового альбома?

«Ночь с астраханцем» включает в себя свежие музыкальные идеи и тексты, отражающие текущие настроения и переживания. Группа, известная своим уникальным стилем и способностью комбинировать различные музыкальные жанры, обещает зрителям незабываемый концертный опыт.

Не упустите шанс увидеть любимую группу вживую и насладиться их новыми произведениями!