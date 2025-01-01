Меню
Anacondaz
Anacondaz

Продолжительность 1 час 45 минут

Концерт Anacondaz в Алматы

Группа Anacondaz готовится порадовать своих поклонников в Алматы с презентацией нового альбома «Ночь с астраханцем». Этот релиз стал значимым событием, так как является первым за четыре года и восьмым полноформатным альбомом за шестнадцать лет существования коллектива.

Что ожидать от нового альбома?

«Ночь с астраханцем» включает в себя свежие музыкальные идеи и тексты, отражающие текущие настроения и переживания. Группа, известная своим уникальным стилем и способностью комбинировать различные музыкальные жанры, обещает зрителям незабываемый концертный опыт.

Не упустите шанс увидеть любимую группу вживую и насладиться их новыми произведениями!

 Anacondaz

Март
7 марта суббота
20:00
Motor Club Almaty г. Алматы, пр. Назарбаева 50

