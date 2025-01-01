Anacondaz в Астане

Группа Anacondaz готова удивить своих поклонников! Они прибудут в Алматы с долгожданной презентацией альбома «Ночь с астраханцем». Это событие станет особенным, ведь альбом по счету — восьмой и первый релиз за последние четыре года.
«Ночь с астраханцем» знаменует собой новый этап в творческой карьере группы, состоящей уже шестнадцать лет. Коллектив стал известен благодаря своим уникальным текстам и экспериментальному звучанию, что и по сей день привлекает внимание широкой аудитории.
Концерт обещает быть ярким и незабываемым. На сцене группа исполнит не только новые композиции, но и полюбившиеся хиты из предыдущих альбомов. Atmosфера вечера будет наполнена энергией, которая присуща выступлениям Anacondaz.
За время своего существования группа успела стать культовой среди молодежи, получив множество музыкальных наград. Их тексты затрагивают актуальные темы и создают резонирующий отклик у слушателей. Не упустите возможность стать частью этого музыкального события!