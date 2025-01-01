Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Anacondaz в Астане
Киноафиша Anacondaz в Астане

Anacondaz в Астане

Продолжительность 1 час 45 минут

О концерте

Концерт Anacondaz: Презентация нового альбома «Ночь с астраханцем»

Группа Anacondaz готова удивить своих поклонников! Они прибудут в Алматы с долгожданной презентацией альбома «Ночь с астраханцем». Это событие станет особенным, ведь альбом по счету — восьмой и первый релиз за последние четыре года.

О новом альбоме

«Ночь с астраханцем» знаменует собой новый этап в творческой карьере группы, состоящей уже шестнадцать лет. Коллектив стал известен благодаря своим уникальным текстам и экспериментальному звучанию, что и по сей день привлекает внимание широкой аудитории.

Что ожидать от концерта

Концерт обещает быть ярким и незабываемым. На сцене группа исполнит не только новые композиции, но и полюбившиеся хиты из предыдущих альбомов. Atmosфера вечера будет наполнена энергией, которая присуща выступлениям Anacondaz.

Интересные факты о группе

За время своего существования группа успела стать культовой среди молодежи, получив множество музыкальных наград. Их тексты затрагивают актуальные темы и создают резонирующий отклик у слушателей. Не упустите возможность стать частью этого музыкального события!

Исполнители
 Anacondaz

Купить билет на концерт Anacondaz в Астане

Помощь с билетами
В других городах
Март
9 марта понедельник
20:00
Garden Hall Astana Астана, ул. Хусейн бейн Талал 25, Wyndham Garden Astana

В ближайшие дни

Ирина Мягкова. Стендап концерт
18+
Юмор
Ирина Мягкова. Стендап концерт
18 декабря в 19:00 Дворец «Жастар»
от 12000 ₽
Mirror of Enigma
Этно Поп Электронная музыка
Mirror of Enigma
23 января в 19:00 Дворец «Жастар»
от 8000 ₽
Анжелика Варум и Леонид Агутин
Поп Эстрада
Анжелика Варум и Леонид Агутин
17 апреля в 20:00 Qazaqconcert
от 10000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше