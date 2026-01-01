Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пропасть» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Amy Winehouse Jazz Tribute. Концерт при свечах и звездах
Киноафиша Amy Winehouse Jazz Tribute. Концерт при свечах и звездах

Amy Winehouse Jazz Tribute. Концерт при свечах и звездах

6+
Возраст 6+

О концерте

Приглашаем вас в Петербургский Планетарий на вечер, где музыка Эми Уайнхаус встретится с бесконечностью космоса. Эми прожила жизнь на пределе чувств — её хриплый, пронзительный голос навсегда изменил мировую музыку, превратив личную боль и любовь в искусство. Представьте: вас окружают сотни мерцающих свечей, а северное сияние вспыхивает прямо над головой и звезды срываются с небес и падают.

В этом фантастическом пространстве зазвучат главные хиты Эми: «Rehab», «Tears Dry On Their Own», «Back To Black» и многое другое! Софья Шустрова и JAZZ NOIR BAND виртуозно оживят эту магию. Их исполнение — это не просто дань уважения, а переосмысление легендарного звучания через призму страстного соула и ритм-энд-блюза.

Это будет откровенный и романтичный концерт-трибьют под куполом Вселенной, где на несколько часов Эми Уайнхаус будто снова окажется на сцене.

Исполнители: Вокал — Софья Шустрова (лауреат международных конкурсов) JAZZ NOIR BAND

Продолжительность: 1 час 15 минут. Рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет.

Купить билет на концерт Amy Winehouse Jazz Tribute. Концерт при свечах и звездах

Помощь с билетами
В других городах
Июль
16 июля четверг
21:00
Планетарий 1 Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 74, литера Ц
от 1200 ₽

Фотографии

Amy Winehouse Jazz Tribute. Концерт при свечах и звездах Amy Winehouse Jazz Tribute. Концерт при свечах и звездах Amy Winehouse Jazz Tribute. Концерт при свечах и звездах Amy Winehouse Jazz Tribute. Концерт при свечах и звездах Amy Winehouse Jazz Tribute. Концерт при свечах и звездах Amy Winehouse Jazz Tribute. Концерт при свечах и звездах Amy Winehouse Jazz Tribute. Концерт при свечах и звездах

В ближайшие дни

Мелодии золотой эры свинга
12+
Джаз

Мелодии золотой эры свинга

5 июня в 19:00 Филармония джазовой музыки
от 1400 ₽
Концерт «Джаз с оркестром у моря»
6+
Джаз

Концерт «Джаз с оркестром у моря»

11 июля в 19:00 Исткабель
от 1600 ₽
Царица-скрипка в музыке Чайковского
0+
Классическая музыка

Царица-скрипка в музыке Чайковского

14 ноября в 12:00 Дом Кочневой
от 1300 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Главные музыкальные фестивали в Петербурге Главные музыкальные фестивали в Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше