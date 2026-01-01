Amy Winehouse Jazz Tribute. Концерт при свечах и звездах

Приглашаем вас в Петербургский Планетарий на вечер, где музыка Эми Уайнхаус встретится с бесконечностью космоса. Эми прожила жизнь на пределе чувств — её хриплый, пронзительный голос навсегда изменил мировую музыку, превратив личную боль и любовь в искусство. Представьте: вас окружают сотни мерцающих свечей, а северное сияние вспыхивает прямо над головой и звезды срываются с небес и падают.

В этом фантастическом пространстве зазвучат главные хиты Эми: «Rehab», «Tears Dry On Their Own», «Back To Black» и многое другое! Софья Шустрова и JAZZ NOIR BAND виртуозно оживят эту магию. Их исполнение — это не просто дань уважения, а переосмысление легендарного звучания через призму страстного соула и ритм-энд-блюза.

Это будет откровенный и романтичный концерт-трибьют под куполом Вселенной, где на несколько часов Эми Уайнхаус будто снова окажется на сцене.

Исполнители: Вокал — Софья Шустрова (лауреат международных конкурсов) JAZZ NOIR BAND

Продолжительность: 1 час 15 минут. Рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет.