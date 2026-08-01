Амурова зала в Музее-усадьбе Архангельское

Интерьер, известный как «Салон», хранит память о выдающемся ансамбле произведений изобразительного искусства, созданном князем Николаем Борисовичем Юсуповым в середине 1810-х годов. В центре этого зала находится шедевр классицизма — скульптурная группа «Амур и Психея» работы Антонио Кановы. Вместе с ней здесь также представлены значимые живописные полотна на сюжеты античных легенд о любви.

История экспозиции

После кончины коллекционера в 1830-х годах многие произведения, которые украшали Архангельское, были перевезены в Петербург, в новый дворец Юсуповых на набережной Мойки, по желанию его сына Бориса Николаевича. К сожалению, эти сокровища не вернулись в Архангельское. В настоящее время «Амур и Психея» находится в Эрмитаже.

Современная экспозиция

Сегодня в «Амуровой зале» представлены произведения искусства, отражающие французское искусство XVII–XIX веков. Принципы размещения работ следуют историческим традициям: парные скульптуры подчеркивают симметрию интерьера, в центре установлены картины большого формата. На главной стене расположено полотно Габриэля Франсуа Дуайена «Андромаха защищает Астианакта», основанное на сюжете из «Илиады» Гомера, образец классицизма 1760-х годов.

Редкие произведения

Большой редкостью для экспозиции являются работы французских мастеров XVII века. На правой стене представлено крупное полотно «Жертвоприношение Ифигении», основанное на мифах Троянского цикла — единственная в России работа Жана Тасселя. Рядом расположена композиция Шарля Альфонса Дюфренуа «Ринальдо и Армида», которую вдохновило произведение Торквато Тассо «Освобождённый Иерусалим».

Искусство рококо

В «Амуровой зале» также можно увидеть искусство Франсуа Буше, автора картины 1736 года «Испуганная купальщица». Эта работа представлена в грациозной камерной композиции, основанной на сюжете из озорной сказки Лафонтена.

Выдающиеся мастера живописи

Значительные работы также принадлежат пейзажистам Клоду Жозефу Верне, Пьеру Жаку Волеру, мастеру натюрморта Жану Луи Прево и портретистам Жан Лорана Монье и Элизабет-Луизе Виже-Лебрен.

Мебельный гарнитур

От первоначального интерьера в зале остался мебельный гарнитур из резного золочёного дерева, изготовленный в России в 1790-х годах. Его расположение в интерьере аналогично обстановке Императорского зала. Предметы имеют аутентичную шёлковую обивку, которая была обнаружена в процессе реставрации.