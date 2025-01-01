Уникальный жанр драматической клоунады в театре «Лицедеи»

Театр «СЕМЬЯНЮКИ», победитель первого Конкурса Президентских грантов Фонда Культурных Инициатив, приглашает вас на спектакль «AMOREnaMORE». Это уникальное представление в жанре драматической клоунады пересекает границы между смешным и грустным, создавая атмосферу, где сны становятся явью.

История о любви и чуде

Действие спектакля разворачивается на маленьком забытом острове, где постояльцы коротают свои дни в ветхом отеле. Все меняется, когда к берегам причаливает корабль с новыми гостями, и жизнь в отеле наполняется метаморфозами и событиями, раскрывающими многие грани человеческого бытия. Любовь приходит, границы рушатся, а герои преображаются.

Создатели спектакля

Авторы и исполнители — это первые ученики легендарных Лицедеев: Ольга Елисеева, Александр Гусаров, Юлия Сергеева, Марина Махаева и Наталья Парашкина. Режиссер-постановщик — заслуженный артист России Сергей Бызгу. «AMOREnaMORE» стал вторым спектаклем театра, созданным в сотрудничестве с этим талантливым режиссёром, который ранее представил зрителям успешный спектакль «LoDka».

Художник-постановщик Эмиль Капелюш, заслуженный художник России, создал более 300 спектаклей и является лауреатом национальных театральных премий. Его работы неоднократно выставлялись в России и за рубежом.

О спектакле в прессе

Пресса отмечает, что театр «Семьянюки» мастерски сочетает смех и философский подтекст. Их спектакли понятны всем, независимо от возраста и языка. В «AMOREnaMORE» нет слов, но есть прекрасная музыка, световое оформление и пять универсальных артистов, которые за два часа успевают воплотить 15 персонажей.

Не упустите возможность увидеть это увлекательное представление!