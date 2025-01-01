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Amorenamore
Билеты от 1400₽
Киноафиша Amorenamore

Спектакль Amorenamore

12+
Продолжительность 1 час
Возраст 12+
Билеты от 1400₽

О концерте/спектакле

Уникальный жанр драматической клоунады в театре «Лицедеи»

Театр «СЕМЬЯНЮКИ», победитель первого Конкурса Президентских грантов Фонда Культурных Инициатив, приглашает вас на спектакль «AMOREnaMORE». Это уникальное представление в жанре драматической клоунады пересекает границы между смешным и грустным, создавая атмосферу, где сны становятся явью.

История о любви и чуде

Действие спектакля разворачивается на маленьком забытом острове, где постояльцы коротают свои дни в ветхом отеле. Все меняется, когда к берегам причаливает корабль с новыми гостями, и жизнь в отеле наполняется метаморфозами и событиями, раскрывающими многие грани человеческого бытия. Любовь приходит, границы рушатся, а герои преображаются.

Создатели спектакля

Авторы и исполнители — это первые ученики легендарных Лицедеев: Ольга Елисеева, Александр Гусаров, Юлия Сергеева, Марина Махаева и Наталья Парашкина. Режиссер-постановщик — заслуженный артист России Сергей Бызгу. «AMOREnaMORE» стал вторым спектаклем театра, созданным в сотрудничестве с этим талантливым режиссёром, который ранее представил зрителям успешный спектакль «LoDka».

Художник-постановщик Эмиль Капелюш, заслуженный художник России, создал более 300 спектаклей и является лауреатом национальных театральных премий. Его работы неоднократно выставлялись в России и за рубежом.

О спектакле в прессе

Пресса отмечает, что театр «Семьянюки» мастерски сочетает смех и философский подтекст. Их спектакли понятны всем, независимо от возраста и языка. В «AMOREnaMORE» нет слов, но есть прекрасная музыка, световое оформление и пять универсальных артистов, которые за два часа успевают воплотить 15 персонажей.

Не упустите возможность увидеть это увлекательное представление!

Режиссер
Сергей Бызгу
В ролях
Ольга Елисеева
Александр Гусаров
Марина Махаева
Юлия Сергеева
Наталья Парашкина

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
8 ноября
Театральный центр «На Плющихе» Москва, Плющиха, 64/6, стр. 1
15:00 от 1400 ₽ 19:00 от 1400 ₽

Фотографии

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