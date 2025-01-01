Меню
Amore No
Киноафиша Amore No

Спектакль Amore No

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Премьера музыкального спектакля «Amore No» в Москве

С радостью анонсируем премьеру музыкального спектакля «Amore No», созданного талантливой командой, знакомой зрителям по вокальному шоу Рокикараоке. Это уникальное представление обещает стать ярким событием театрального сезона!

Сюжет

Сюжет спектакля разворачивается в зале суда, где начинается заседание по делу «О преступных последствиях Любви». Главный герой, судья Лорд Сарказмус, сталкивается с непростой задачей: ему предстоит выяснить, чьи аргументы более убедительны — стороны обвинения, представленная Господином Скепсисом, или стороны защиты, в лице адвоката Мистера Дельфиниума. Однако расследование вскоре обретает неожиданный поворот, который меняет ход дела и ставит под сомнение все ранее сказанное.

Билеты

Для зрителей предусмотрены три категории билетов:

  • Лорды-заседатели: следят за корректностью исполнения правосудия;
  • Достопочтенные зрители: наблюдают за процессом;
  • Присяжные: вершат правосудие.

Интересные факты

Спектакль «Amore No» — это не просто развлечение, но и глубокая аллегория на тему любви и её последствий. В нем переплетаются элементы драмы, комедии и музыкального искусства, что делает его актуальным для широкой аудитории. Не упустите возможность стать частью этого увлекательного театрального события!

Ждем вас на премьере, чтобы вместе погрузиться в мир судебных разбирательств и романтических интриг!

