Аморе мио - музыка любви

Вечер музыкального праздника «Музыкальная квартира на Тверской» обещает стать незабываемым событием для любителей романтической лирики. На сцене выступят выдающиеся исполнители: почётный деятель искусств г. Москвы Ирина Суханова (сопрано), Виктория Носовская (сопрано), тенор Дмитрий Бобров, баритон Александр Гладков, а также талантливые артисты Ирина Павлихина (скрипка) и Михаил Ченцов (фортепиано). Ведущим вечера станет Игорь Афанасьев, а режиссёром — Светлана Романова.
Лирический репертуар в исполнении музыкантов Москонцерта будет включать как известные массовые песни, так и оперные арии, поп-шлягеры и ретро-хиты, собранные из «золотой коллекции» музыки. Зрители смогут насладиться популярными соло и дуэтами, включая:
Не упустите возможность насладиться блестящими исполнениями и погрузиться в атмосферу любви и романтики. Уверены, этот вечер оставит только самые приятные впечатления.