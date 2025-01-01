Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Аморе мио - музыка любви
Билеты от 500₽
Киноафиша Аморе мио - музыка любви

Аморе мио - музыка любви

6+
Возраст 6+
Билеты от 500₽

О концерте

Музыкальная квартира на Тверской: романтика в песнях

Вечер музыкального праздника «Музыкальная квартира на Тверской» обещает стать незабываемым событием для любителей романтической лирики. На сцене выступят выдающиеся исполнители: почётный деятель искусств г. Москвы Ирина Суханова (сопрано), Виктория Носовская (сопрано), тенор Дмитрий Бобров, баритон Александр Гладков, а также талантливые артисты Ирина Павлихина (скрипка) и Михаил Ченцов (фортепиано). Ведущим вечера станет Игорь Афанасьев, а режиссёром — Светлана Романова.

Программу составляют шедевры

Лирический репертуар в исполнении музыкантов Москонцерта будет включать как известные массовые песни, так и оперные арии, поп-шлягеры и ретро-хиты, собранные из «золотой коллекции» музыки. Зрители смогут насладиться популярными соло и дуэтами, включая:

  • Э. Каннио, сл. А. Калифано - «Влюблённый солдат»
  • Н. Бродский - «Be my love» из мюзикла «Любимец Нового Орлеана»
  • И. Кальман - «Карамболина» из оперетты «Фиалка Монмартра»
  • И. Кальман - Дуэт «Кумир мой» из оперетты «Принцесса цирка»
  • Ф. Крейслер - «Прекрасный розмарин»
  • Л. Ардити, сл. Г. Альдигьери - «Поцелуй»
  • Ж. Оффенбах - Дуэт Орфея и Эвридики из оперы «Орфей в аду»
  • И. Кальман - Дуэт Сильвы и Эдвина из оперетты «Сильва»
  • Ч. Биксио, сл. Э. Нери - «Что ж ты опустила глаза»
  • В. Монти - «Чардаш»
  • Ф. Легар - Дуэт Ганны и Данило из оперетты «Весёлая вдова»
  • В. Юманс - Дуэт «Чай вдвоём» из мюзикла «Нет, нет, Нанетт»
  • Э. Куртис, сл. Дж. Фурно - «Не забывай меня»
  • Э. Л. Уэббер - Дуэт Рауля и Кристин из мюзикла «Призрак оперы»
  • Р. Фальво, сл. Э. Фуско - Дуэт «Скажите, девушки»
  • Л. Дэнца, ст. П. Турко - «На качелях»

Не упустите возможность насладиться блестящими исполнениями и погрузиться в атмосферу любви и романтики. Уверены, этот вечер оставит только самые приятные впечатления.

Купить билет на концерт Аморе мио - музыка любви

Помощь с билетами
Декабрь
27 декабря суббота
19:00
Музыкальная квартира на Тверской Москва, 1-я Тверская-Ямская, 16/23, стр. 1
от 500 ₽

В ближайшие дни

Иммерсивный концерт «Увидеть музыку в Планетарии»: Иван Никифорчин и великие адажио
6+
Классическая музыка
Иммерсивный концерт «Увидеть музыку в Планетарии»: Иван Никифорчин и великие адажио
21 декабря в 18:30 Планетарий
от 6000 ₽
Даниил Крамер и Валерий Гроховский. Jazz Duo
12+
Джаз
Даниил Крамер и Валерий Гроховский. Jazz Duo
19 декабря в 19:00 Концертный зал им. Архиповой
от 1000 ₽
Отчётное Шоу Школ-Студий Данилы Письменного. Dance Planet
0+
Танцевальный
Отчётное Шоу Школ-Студий Данилы Письменного. Dance Planet
24 декабря в 18:00 КЦ ЗИЛ
от 1000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше