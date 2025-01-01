Аморе мио - музыка любви

Музыкальная квартира на Тверской: романтика в песнях

Вечер музыкального праздника «Музыкальная квартира на Тверской» обещает стать незабываемым событием для любителей романтической лирики. На сцене выступят выдающиеся исполнители: почётный деятель искусств г. Москвы Ирина Суханова (сопрано), Виктория Носовская (сопрано), тенор Дмитрий Бобров, баритон Александр Гладков, а также талантливые артисты Ирина Павлихина (скрипка) и Михаил Ченцов (фортепиано). Ведущим вечера станет Игорь Афанасьев, а режиссёром — Светлана Романова.

Программу составляют шедевры

Лирический репертуар в исполнении музыкантов Москонцерта будет включать как известные массовые песни, так и оперные арии, поп-шлягеры и ретро-хиты, собранные из «золотой коллекции» музыки. Зрители смогут насладиться популярными соло и дуэтами, включая:

Э. Каннио, сл. А. Калифано - «Влюблённый солдат»

Н. Бродский - «Be my love» из мюзикла «Любимец Нового Орлеана»

И. Кальман - «Карамболина» из оперетты «Фиалка Монмартра»

И. Кальман - Дуэт «Кумир мой» из оперетты «Принцесса цирка»

Ф. Крейслер - «Прекрасный розмарин»

Л. Ардити, сл. Г. Альдигьери - «Поцелуй»

Ж. Оффенбах - Дуэт Орфея и Эвридики из оперы «Орфей в аду»

И. Кальман - Дуэт Сильвы и Эдвина из оперетты «Сильва»

Ч. Биксио, сл. Э. Нери - «Что ж ты опустила глаза»

В. Монти - «Чардаш»

Ф. Легар - Дуэт Ганны и Данило из оперетты «Весёлая вдова»

В. Юманс - Дуэт «Чай вдвоём» из мюзикла «Нет, нет, Нанетт»

Э. Куртис, сл. Дж. Фурно - «Не забывай меня»

Э. Л. Уэббер - Дуэт Рауля и Кристин из мюзикла «Призрак оперы»

Р. Фальво, сл. Э. Фуско - Дуэт «Скажите, девушки»

Л. Дэнца, ст. П. Турко - «На качелях»

Не упустите возможность насладиться блестящими исполнениями и погрузиться в атмосферу любви и романтики. Уверены, этот вечер оставит только самые приятные впечатления.