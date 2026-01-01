Оповещения от Киноафиши
Амирчик
6+
Возраст 6+

О концерте

Новый звёздный артист Амирчик с концертом в Нижнем Новгороде

Артист из Бишкека, Амирчик, стал настоящей сенсацией на музыкальной сцене. В свои 17 лет он не только завоевал популярность в TikTok, но и с дебютным синглом «Улетаю прочь» вошел в музыкальные чарты России, СНГ и даже всего мира.

Успех на международной арене

После успеха первого сингла, его композиция «Эта любовь» взобралась на вершины чартов Юго-Восточной Азии, Европы и СНГ, сделав Амирчика кумиром молодежи. Это первый русскоговорящий артист, ставший героем главного музыкального шоу Азии — Meletop. Интересно, что данная композиция вышла на шести языках, расширяя горизонты популярности артиста.

Сотрудничество с ведущими продюсерами

Амирчик активно сотрудничает с известным музыкальным продюсером Alex Davia. В результате этого сотрудничества вышло множество успешных треков, которые звучат на главных радиостанциях страны. Он также выпустил яркие дуэты с такими артистами, как Мари Краймбрери, МОТ, Милана Стар и корейский исполнитель HARU.

Концертная деятельность и награды

Всего за два года артист провел сотни концертов в разных странах, включая Россию, Европу и Юго-Восточную Азию. В 2023 году он завоевал множество музыкальных наград, а в 2024 году стал лауреатом премии канала Ru TV в категории «Прорыв года» и награды Fresh Man канала «Жара». Также он получил признание на премии Муз-ТВ в категории «Возвращение».

Наследие Юрия Шатунова

Чем-то историческим для карьеры Амирчика стал релиз легендарной песни «Розовый вечер» Юрия Шатунова. Теперь эту композицию знают и поют молодые слушатели, а старшее поколение видит в нём талантливого преемника Шатунова — искреннего и светлого артиста.

Амирчик представляет новое музыкальное поколение, которое радует зрителей качественной музыкой и добрыми текстами, подходящими для всех возрастов.

В других городах
Апрель
13 апреля понедельник
19:00
ДК ГАЗ Нижний Новгород, Героя Советского Союза Смирнова, 12
от 1500 ₽
20 апреля понедельник
19:00
Дворец молодежи БГАУ Уфа, 50-летия Октября, 21
от 1500 ₽
22 апреля среда
19:00
Екатеринбургский ДК железнодорожников Екатеринбург, Челюскинцев, 102
от 1500 ₽
23 апреля четверг
19:00
ДК им. Гагарина Пермь, Мира, 39
от 1500 ₽

