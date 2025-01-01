Меню
Амир Шамсиев. Stand Up
18+
О концерте/спектакле

Стендап Амира Шамсиева: Взгляд на реальность

«Про всё, что вас бесит» — это не просто стендап, а отражение нашей повседневной жизни. Amir Shamsiev с легкостью высмеивает абсурдные моменты и социальные тренды, делая это с невозмутимостью и точностью, за которую его так ценят поклонники.

Зрителям телеканала ТНТ он известен благодаря своим ярким выступлениям в баттлах шоу «StandUp Club #1» и проекте «Комьюнити» от VK Видео. Теперь у вас есть уникальная возможность увидеть его живое, нецензурированное и актуальное шоу!

Детали мероприятия

  • Дата: 18 октября
  • Общий сбор: 19:00
  • Начало: 20:00
  • Цена билета: от 599 руб.
  • Продолжительность: 1,5 часа

Важно знать

На мероприятиях запрещено самостоятельное перемещение столов. Если вы хотите пересесть, обратитесь к администратору — мы с радостью подберем для вас более комфортное место.

Не упустите шанс стать частью этого яркого события!

Купить билет на концерт Амир Шамсиев. Stand Up

Октябрь
18 октября суббота
20:00
Red Buffet Сочи, Юных Ленинцев, 10/2
от 599 ₽

