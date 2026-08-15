Амир Гурбанов. Сольный концерт

Сольный концерт Амира Гурбанова в Москве

В клубе «Still Стендап Клуб» состоится сольный концерт Амира Гурбанова. Артист, ставший известным благодаря шоу «Звезды» в составе команды «Регионы», порадует зрителей лучшими номерами из своего репертуара.

Концерт будет особенно интересен поклонникам стендапа и тем, кто следит за карьерами новых талантов. Амир Гурбанов — не только победитель шоу, но и активный участник различных проектов на VK Видео, что подчеркивает его универсальность как артиста.

Не упустите возможность увидеть живое выступление одного из ярких комиков современности!