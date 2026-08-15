Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Моана» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Амир Гурбанов. Сольный концерт
Билеты от 1000₽
Киноафиша Амир Гурбанов. Сольный концерт

Амир Гурбанов. Сольный концерт

18+
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте

Сольный концерт Амира Гурбанова в Москве

В клубе «Still Стендап Клуб» состоится сольный концерт Амира Гурбанова. Артист, ставший известным благодаря шоу «Звезды» в составе команды «Регионы», порадует зрителей лучшими номерами из своего репертуара.

Концерт будет особенно интересен поклонникам стендапа и тем, кто следит за карьерами новых талантов. Амир Гурбанов — не только победитель шоу, но и активный участник различных проектов на VK Видео, что подчеркивает его универсальность как артиста.

Не упустите возможность увидеть живое выступление одного из ярких комиков современности!

Купить билет на концерт Амир Гурбанов. Сольный концерт

Помощь с билетами
Август
15 августа суббота
16:00
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
от 1000 ₽

В ближайшие дни

OPM
16+
Эстрада Шансон

OPM

24 октября в 20:00 Stereopeople
от 1500 ₽
Концерт при свечах «Барокко. Ночь в Испании» гитара и струнные
6+
Классическая музыка

Концерт при свечах «Барокко. Ночь в Испании» гитара и струнные

5 сентября в 19:00 Рахманиновский зал Консерватории
от 1500 ₽
Органные шедевры Баха
6+
Классическая музыка

Органные шедевры Баха

27 сентября в 13:00 Дом музыки
от 700 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Концерты звёзд в Москве и Петербурге Концерты звёзд в Москве и Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше