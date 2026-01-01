Амина Бегоева. Концерт в честь дня рожденья

Сольный концерт Амины Беговой

Амина Бегоева — яркая звезда музыкальной сцены, певица и автор, известная своим участием в грандиозном вокальном проекте «Ну-ка, все вместе!» и других популярных телевизионных шоу. Её уникальный голос и творческий подход позволяют ей легко совмещать различные жанры, включая соул, R’n’B, фанк, поп и этномузыку.

В день своего рождения Амина выступит с большим сольным концертом в клубе «Модная среда 1823». Вы сможете насладиться ее творчеством, а также насладиться авторской кухней шефа ресторана Сергея Ратия. Это станет отличной возможностью не только услышать любимые хиты, но и попробовать оригинальные блюда в комфортной обстановке.

Не упустите шанс стать частью этого уникального вечера, полного страсти и энергии!