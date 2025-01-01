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Amigos Trio
Билеты от 1000₽
Киноафиша Amigos Trio

Amigos Trio

12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Amigos Trio: Акустический Концерт в Ритм-блюз

Приглашаем вас на акустический концерт Amigos Trio, который состоится в уютном клубе Ритм-блюз. Это уникальное событие подарит вам незабываемые музыкальные впечатления и атмосферу тепла!

О группе

Amigos Trio — это три талантливых музыканта, которые объединяют в своем творчестве различные стили и жанры. Их репертуар включает как оригинальные композиции, так и известные хиты, обработанные в акустическом исполнении. Группа славится своей энергией и харизмой, что делает каждое выступление незабываемым.

Что ожидать

Во время концерта вы сможете насладиться:

  • живым звуком, который наполняет зал и создает особую атмосферу;
  • интерактивным общением с музыкантами;
  • эксклюзивными аранжировками популярных песен.

Куда купить билеты

Билеты можно приобрести на официальном сайте клуба Ритм-блюз или на кассе клуба. Рекомендуем забронировать места заранее, так как количество мест ограничено!

Не упустите шанс провести вечер в компании хорошей музыки и позитивных эмоций с Amigos Trio!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
28 июля
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
20:00 от 1000 ₽
4 августа
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
20:00 от 1000 ₽
11 августа
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
20:00 от 1000 ₽
18 августа
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
20:00 от 1000 ₽
25 августа
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
20:00 от 1000 ₽

В ближайшие дни

6+
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8 января в 12:00 Концертный зал «Зарядье»
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