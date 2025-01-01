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Amigos Band
Билеты от 1000₽
Киноафиша Amigos Band

Amigos Band

18+
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Летний концерт Amigos Band: Музыка, которая поднимает настроение!

Amigos Band — самая летняя музыкальная команда, готовая подарить вам незабываемые эмоции и отличное настроение! На их концерте вас ждёт волшебство музыки и хорошая погода, которая создаст идеальную атмосферу для отдыха.

Что ожидать от концерта?

В программе — веселый рок-н-ролл, завораживающие ирландские застольные мелодии и узнаваемые темы из известных фильмов. Это музыкальное путешествие не оставит равнодушным ни одного зрителя!

Почему стоит прийти?

Amigos Band — это не просто группа, это настоящая команда энтузиастов, которая умеет зажигать! Их выступления всегда полны драйва и энергии, а репертуар включает как современные хиты, так и классические композиции, которые знакомы каждому.

Приглашение для всех!

Не упустите возможность окунуться в мир музыки и веселья! Вы приглашены на концерт, который подарит вам незабываемые впечатления. Приходите, чтобы зарядиться положительной энергией и провести время в компании единомышленников!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
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