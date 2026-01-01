Оповещения от Киноафиши
Американский танец модерн. Марта Грэм, Дорис Хамфри, Хосе Лимон, Лестер Хортон
Американский танец модерн. Марта Грэм, Дорис Хамфри, Хосе Лимон, Лестер Хортон

12+

Лекция о современном танце в Третьем месте

Приглашаем вас на лекцию, посвященную американскому танцу модерн, которая состоится 10 марта в 20:00. В этой лекции будет рассмотрен вклад таких знаковых фигур, как Марта Грэм, Дорис Хамфри, Хосе Лимон и Лестер Хортон.

Тема лекции

Тема обсуждения — «Золотой фонд классики современного танца». Мы исследуем, как работать с наследием модерна 1930–1950-х годов: как относиться к нему — как к музейному экспонату или как к развивающейся системе? Это позволит понять, в чем заключаются отличия между техникой и художественной практикой.

Зачем это нужно?

Также будет рассматриваться вопрос, какие элементы модерна важно перенести в XXI век. Зрители смогут глубже понять, как актуальные танцевальные практики продолжают зависеть от основ, заложенных предшественниками.

Не упустите возможность узнать больше о значении американского танца в культурном контексте!

Март
10 марта вторник
20:00
Культурное пространство Third Place Санкт-Петербург, Литейный просп., 62
от 525 ₽

