Спектакль «Американские горки» по пьесе Эрика Ассу Les Montagnes russes — это захватывающая авантюрная комедия, где судьба сводит двух совершенно разных людей.
Геннадий Хазанов, исполняющий роль Пьера, представляет героя не как классического ловеласа, а как человека, уставшего от одиночества и неудач. Его партнерша — героиня Анны Большовой — удивляет своей многогранностью, превращаясь из кроткой незнакомки в настоящую загадку.
Что скрывается за улыбкой девушки из бара? За полтора часа герои проходят целую эмоциональную «американскую горку», где каждый новый образ героини становится частью плана.
Жизнь, как и их игра, полна неожиданных поворотов.