Авантюрная комедия Эрика Ассу Les Montagnes russes с Геннадием Хазановым и Анной Большовой

Спектакль «Американские горки» по пьесе Эрика Ассу Les Montagnes russes — это захватывающая авантюрная комедия, где судьба сводит двух совершенно разных людей.

От одинокого романтика к непредсказуемой игре

Геннадий Хазанов, исполняющий роль Пьера, представляет героя не как классического ловеласа, а как человека, уставшего от одиночества и неудач. Его партнерша — героиня Анны Большовой — удивляет своей многогранностью, превращаясь из кроткой незнакомки в настоящую загадку.

Знакомство, переворачивающее мир

Что скрывается за улыбкой девушки из бара? За полтора часа герои проходят целую эмоциональную «американскую горку», где каждый новый образ героини становится частью плана.

Команда спектакля

Режиссёр-постановщик : Леонид Трушкин

: Леонид Трушкин Директор театра : Марк Варшавер

: Марк Варшавер В ролях: Геннадий Хазанов, Анна Большова

Жизнь, как и их игра, полна неожиданных поворотов.