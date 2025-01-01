Меню
Американские горки
Билеты от 0₽
Киноафиша Американские горки

Спектакль Американские горки

Постановка
Театр Эстрады 16+
Возраст 16+
Билеты от 0₽

О концерте/спектакле

Геннадий Хазанов и Анна Большова в комедии, полной авантюр 

Спектакль «Американские горки» — это захватывающая авантюрная комедия Эрика Ассу, известная под названием «Русские горки». Главная мужская роль была изначально написана для знаменитого Алена Делона, но в нашем спектакле её исполняет талантливый Геннадий Хазанов.

Персонажи и сюжет

Геннадий Хазанов играет Пьера, ловеласа, который далеко не всегда оказывается удачливым в любви. Его персонаж — это не классический Дон Жуан, а скорее одинокий и не слишком везучий человек, который пытается разобраться в своих чувствах. Напарницей Хазанова по сцене станет непредсказуемая Анна Большова.

Знакомство в баре

Знакомство Пьера с кроткой девушкой, сыгранной Анной Большовой, обернется чередой комических и неожиданных событий. За полтора часа спектакля героиня успеет сменить несколько обличий, и у неё есть вполне конкретная цель, ради достижения которой она готова на всё.

Важные детали

Обратите внимание, что состав исполнителей может быть изменен без предварительного уведомления. Не упустите возможность увидеть этот увлекательный спектакль, наполненный юмором и изобретательностью!

В ролях
Геннадий Хазанов
Геннадий Хазанов
Анна Большова
Анна Большова

5 декабря
Театр Эстрады Москва, Берсеневская наб., 20/2
19:00

