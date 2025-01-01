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Ameli
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Ameli

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Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Концерт AMELI в клубе «16 тонн Арбат»

17 июля в легендарном клубе «16 тонн Арбат» состоится долгожданный концерт молодой и талантливой певицы AMELI. Этот вечер станет уникальной возможностью окунуться в атмосферу искренних эмоций и проникновенных мелодий, которые уже завоевали сердца слушателей.

Яркий голос современной сцены

AMELI — это яркий голос современной музыкальной сцены, чьи композиции пробирают до мурашек. Ее глубоко личные треки объединяют проникновенный вокал и рок-аранжировки, западают в душу и трогают своей искренностью. Каждая песня — это отражение переживаний самой певицы, которые знакомы многим из нас.

Что ожидать на концерте

На концерте вы сможете услышать новые песни, а также насладиться живым исполнением уже полюбившихся хитов. Этот вечер обещает стать настоящим праздником для ценителей искренней музыки и сильных эмоций.

Не упустите шанс!

Не упустите возможность стать частью этого уникального музыкального события! Билеты на концерт AMELI уже в продаже, и их число ограничено. Подготовьтесь к вечеру, который оставит незабываемые впечатления и подарит вам заряд положительных эмоций.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
10 сентября
16 тонн Арбат Москва, Арбат, 28, стр. 1
20:00 от 800 ₽

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