Концерт ансамбля Amber Sept в клубе Алексея Козлова

В клубе Алексея Козлова на Маросейке выступит ансамбль Amber Sept, руководимый барабанщиком Игнатом Кравцовым. Коллектив завоевал популярность благодаря дебютному альбому «Luminescence», который был записан в Москве и сведен в Нью-Йорке. Amber Sept исполняет современный джаз, вплетая в свои композиции элементы рока и фьюжн, создавая эмоциональные и контрастные произведения, которые заинтересуют поклонников интеллектуальной музыки.

Музыка и стиль

Amber Sept сочетает различные музыкальные стили — от джаза до электронной танцевальной музыки. В их композициях переплетаются импровизация и драматургические ходы прог-рока, а также тщательно продуманные композиторские фрагменты. Концертная программа основана на композициях альбома «Ronim», который вышел в декабре 2024 года.

Лидер коллектива и его творчество

Игнат Кравцов, являющийся лидером Amber Sept, признанный российский барабанщик, композитор и художник, также известный благодаря проектам LRK Trio и Therr Maitz. Его музыка охватывает широкий спектр стилей: фьюжн, инди-рок, трип-хоп, джаз и EDM. Игнат сотрудничал с именитыми музыкантами, такими как Steve Turre и Stanley Jordan, и активно работает как художник, проводя выставки в Москве.

Состав и достижения ансамбля

Состав Amber Sept включает в себя именитых музыкантов, среди которых Герман Аветисов (труба, флюгельгорн), Дмитрий Фомин (бас), Федор Герасимов (фортепиано, клавишные) и Альберт Сабирзянов (альт-саксофон). Ансамбль регулярно выступает на крупнейших российских фестивалях, таких как «Chess & Jazz» и «Ural Music Night», а также на известных площадках: Джаз-клубе Игоря Бутмана и джаз-клубе «Эссе».

Дебютный альбом и успех

Дебютный альбом «Luminescence», выпущенный в марте 2017 года, получил положительные отзывы критиков и слушателей. Альбом записывался на трех студиях в Москве и был сведен известным звукоинженером Dave Darlington в Нью-Йорке. В 2024 году ансамбль добавил в свою дискографию новый альбом «Ronim», который стал ожидаемым событием для поклонников коллектива.