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Amber Sept
Билеты от 1500₽
Киноафиша Amber Sept

Amber Sept

12+
Возраст 12+
Билеты от 1500₽

О концерте

Современный джаз с Amber Sept

Настоящее музыкальное событие ждет вас: концертная программа Amber Sept, основанная на композициях альбома «Ronim». Эта уникальная группа, возглавляемая известным российским барабанщиком и композитором Игнатом Кравцовым, сочетает в своей музыке элементы джаза, рока, фьюжна и даже EDM.

Музыка и стиль

Amber Sept, что в переводе означает «Янтарный Сентябрь», представляет собой концептуальный проект, в который входят музыканты с яркими карьерными путями. Игнат Кравцов, ранее работавший с такими мастерами, как Steve Turre и Stanley Jordan, создает музыку, охватывающую широкий диапазон стилей, приводя к гармоничному смешению разных музыкальных направлений.

Коллаборации и фестивали

Состав Amber Sept включает именитых музыкантов, а также часто коллаборирует с известными вокалистами, такими как Антон Беляев и Эрика Лундмоен. Группа является хэдлайнером крупнейших российских фестивалей: «Chess & Jazz», «Ural Music Night» и многих других, успешно выступая на популярных площадках, включая Джаз-клуб Игоря Бутмана.

Дебютный альбом и успех

В марте 2017 года вышел дебютный альбом Amber Sept «Luminescence», который привлек внимание публики и критиков. Записанный на трех студиях в Москве и сведенный в Нью-Йорке известным звукоинженером Dave Darlington, он стал настоящим образцом современного джаза. В 2024 году был представлен новый альбом «Ronim», продолжающий эту музыкальную традицию.

Состав группы

На сцене вы сможете увидеть: Игната Кравцова (барабаны), Германа Аветисова (труба, флюгельгорн), Дмитрия Фомина (бас), Федора Герасимова (фортепиано, клавишные) и Альберта Сабирзянова (альт-саксофон). Это квинтет, который обещает незабываемые музыкальные переживания!

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Сентябрь
17 сентября четверг
20:00
Клуб Алексея Козлова Москва, Маросейка, 9/2
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