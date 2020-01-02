Меню
Амазонки
Киноафиша Амазонки

Спектакль Амазонки

12+
Продолжительность 2 часа 20 минут, 1 антракт
Возраст 12+

О спектакле

Амазонки на сцене: битва за главную роль

«Жизнь — это тот же театр, только без репетиций и повторов. А театр — это террариум единомышленников». Эти слова могут стать ключом к пониманию новой постановки, где на главные роли претендуют три заклятые подруги, каждая из которых готова на всё ради заветной цели.

Театральные страсти

На сцене развернется настоящая борьба, где каждая из амазонок приложит все усилия, чтобы завоевать любовь и признание зрителей. Режиссёр, как кролик, будет находиться в центре внимания, окружённый «удавами» — трехстрастными претендентками. Их соперничество непременно приведет к неожиданным поворотам сюжета.

Секреты из «шкафа»

Как и в любой драме, из шкафа начнут сыпаться скелеты. Дружба, предательство, месть и негласные секреты — в этой пьесе нет ничего однозначного. Каждый персонаж имеет свою историю и мотивы, которые раскрываются по мере развития сюжета.

Кто победит?

На этот раз вопрос не только в том, кто покажет лучшие актёрские навыки, но и в том, кто окажется сильнее в борьбе за свою мечту. Ведь на сцене речь идёт не просто о пьесе, а о жизни, где дух конкуренции смешивается с дружескими узами.

Эта интригующая постановка заставит зрителей задуматься: кто же всё-таки победит? Не упустите возможность стать свидетелем этой эмоциональной борьбы и заглянуть в души амазонок!

Режиссер
Андрей Носков
В ролях
Эра Зиганшина
Татьяна Ткач
Ирина Соколова
Сергей Барковский
Купить билет на спектакль Амазонки

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
30 декабря вторник
19:00
У Финляндского Санкт-Петербург, Арсенальная наб., 13/1
от 500 ₽

