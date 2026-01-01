Юбилейный концерт группы Amatory

Легендарная российская метал-группа Amatory готовится отметить свое 25-летие с грандиозным концертом! Зрителей ждет мощнейшая подборка хитов со всех альбомов, включающая как легендарные композиции, так и новинки.

Концерт обещает стать настоящим праздником для поклонников альтернативного метала. Неповторимая энергетика живого выступления создаст уникальную атмосферу, которая запомнится надолго. Не упустите возможность стать частью этого значимого события в жизни группы и ее фанатов!

Приглашаем всех любителей музыки насладиться выступлением, наполненным драйвом и эмоциями. Это событие, которое нельзя пропустить!