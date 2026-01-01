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Amatory
Киноафиша Amatory

Amatory

16+
Возраст 16+

О концерте

Юбилейный концерт группы Amatory

Легендарная российская метал-группа Amatory готовится отметить свое 25-летие с грандиозным концертом! Зрителей ждет мощнейшая подборка хитов со всех альбомов, включающая как легендарные композиции, так и новинки.

Концерт обещает стать настоящим праздником для поклонников альтернативного метала. Неповторимая энергетика живого выступления создаст уникальную атмосферу, которая запомнится надолго. Не упустите возможность стать частью этого значимого события в жизни группы и ее фанатов!

Приглашаем всех любителей музыки насладиться выступлением, наполненным драйвом и эмоциями. Это событие, которое нельзя пропустить!

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В других городах
Октябрь
29 октября четверг
19:00
Aura Воронеж, просп. Революции, 56
от 2000 ₽

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