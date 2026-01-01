Юбилейный концерт группы Amatory

Легендарная российская метал-группа Amatory готовится отметить свой 25-летний юбилей грандиозными концертами. Зрителей ждет мощнейшая подборка хитов со всех альбомов группы, а также новые треки и непередаваемая энергетика живого выступления.

Группа Amatory известна своим уникальным стилем и мощным звучанием, и их концерты всегда привлекают поклонников как старого, так и нового поколения. Это событие — прекрасная возможность не только насладиться любимыми композициями, но и стать частью исторического момента в жизни группы.

Не упустите шанс отметить юбилей Amatory вместе с ними — такое событие нельзя пропустить!