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Amatory
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Amatory

16+
Возраст 16+

О концерте

Юбилейный концерт группы Amatory

Легендарная российская метал-группа Amatory готовится отметить свой 25-летний юбилей грандиозными концертами. Зрителей ждет мощнейшая подборка хитов со всех альбомов группы, а также новые треки и непередаваемая энергетика живого выступления.

Группа Amatory известна своим уникальным стилем и мощным звучанием, и их концерты всегда привлекают поклонников как старого, так и нового поколения. Это событие — прекрасная возможность не только насладиться любимыми композициями, но и стать частью исторического момента в жизни группы.

Не упустите шанс отметить юбилей Amatory вместе с ними — такое событие нельзя пропустить!

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31 октября суббота
20:00
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от 2000 ₽

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