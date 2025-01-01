Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Amatory
Киноафиша Amatory

Amatory

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Музыка и театр: презентация новых песен Игоря Капранова в Уфе

Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие! Игорь Капранов, известный своими хитами, представит абсолютно новые композиции в рамках своего выступления. Это первый сольный концерт музыканта с 2009 года, и он обещает стать настоящим событием для всех поклонников его творчества.

Что вас ждет на концерте?

На презентации прозвучат хиты с каждого альбома Игоря, а также новые песни, которые зрители смогут услышать первыми. Это отличная возможность не только насладиться знакомыми мелодиями, но и открыть для себя свежие музыкальные идеи артиста.

Интересные факты о Игоре Капранове

  • Игорь Капранов начал свою карьеру в 1995 году и быстро завоевал популярность благодаря уникальному стилю и мелодичному вокалу.
  • Он является лауреатом нескольких музыкальных премий и активно сотрудничает с различными театрами и кино.
  • В его творчество вливаются элементы различных жанров, что делает музыку Игоря универсальной и близкой многим слушателям.

Не пропустите!

Концерт Игоря Капранова — это не просто музыкальное событие, но и встреча с искусством, которое трогает до глубины души. Не упустите возможность стать частью этого незабываемого вечера!

До встречи на концерте!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Уфа, 8 ноября
Тинькофф-холл Уфа, 50-летия Октября, 19
20:00 от 2500 ₽
Самара, 9 ноября
Сигнал Самара, Лесная, 23, корп. 2
20:00 от 2600 ₽

В ближайшие дни

Хижина Музыканта
12+
Поп
Хижина Музыканта
7 декабря в 19:00 Тинькофф-холл
от 1000 ₽
Ярослав Сумишевский
12+
Поп Эстрада
Ярослав Сумишевский
1 октября в 19:00 Дворец молодежи БГАУ
от 1800 ₽
Алексей Брянцев
12+
Эстрада Шансон
Алексей Брянцев
2 декабря в 19:00 Уфимский ГДК
от 1700 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше