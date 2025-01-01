[AMATORY]. Все хиты. Презентация новых песен

Концерт AMATORY в Москве

29 ноября 2025 года в 20:00 на сцене VK Stadium состоится долгожданный концерт группы AMATORY. Это событие особенно важно для поклонников, так как в программе — хиты с каждого альбома и презентация абсолютно новых песен, которые будут впервые исполнены с Игорем Капрановым с 2009 года.

Что ждет зрителей?

Группа AMATORY известна своим уникальным стилем и энергичными выступлениями. На концерте можно будет услышать как любимые старые композиции, так и совершенно новые треки, что обещает сделать вечер незабываемым для каждого зрителя.

Не упустите шанс!

Приглашаем всех фанатов и любителей качественной рок-музыки стать частью этого грандиозного события. Билеты уже в продаже, и количество мест ограничено. Не упустите возможность увидеть AMATORY вживую!

До встречи на концерте!