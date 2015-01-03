Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Амадей
Киноафиша Амадей

Спектакль Амадей

Постановка
Омский театр драмы 16+
Продолжительность 3 часа 15 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

«Амадей»: спектакль-исповедь. Погружение в мир музыки и страсти великого итальянского композитора

Спектакль «Амадей» - это не просто постановка, а настоящая исповедь. В центре сюжета - история великого итальянского композитора, который, по слухам, отравил своего соперника, еще более величественного Вольфганга Амадея Моцарта. Хотя эта версия событий несколько приукрашена, криминальная интрига придаёт спектаклю особый шарм и заставляет зрителя с интересом следить за развитием событий на сцене.

Темы и эмоции

«Амадей» затрагивает важные темы: страсть, ревность, безграничная любовь и преданность. Спектакль исследует, как власть взаимодействует с артистами, и как сами артисты могут влиять на власть. Это история о человеческой зависимости - от самих себя, от окружающих, а также от чего-то более высокого, что можно назвать Богом или судьбой.

Что ожидать зрителю

Зрители приходят в театр за эмоциями, и «Амадей» обещает их подарить в избытке. Если вам нравятся любовные истории, психологические триллеры и политические интриги, а также яркие персонажи и великолепная актерская игра, этот спектакль именно для вас.

Режиссер и его видение

Режиссером спектакля является Анджей Бубень, который с особым вниманием подошел к созданию этой постановки. Под его руководством «Амадей» становится не только театральным произведением, но и глубоким исследованием человеческой природы и их взаимоотношений.

Не упустите возможность увидеть «Амадей» - спектакль, который оставит глубокий след в вашем сердце и заставит задуматься о вечных ценностях.

Режиссер
Анджей Бубень
В ролях
Михаил Окунев
Игорь Костин
Кристина Лапшина
Владислав Пузырников
Александр Гончарук

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Омск, 28 сентября
Омский театр драмы Омск, Ленина, 8а
19:00 от 250 ₽
Омск, 18 октября
Омский театр драмы Омск, Ленина, 8а
19:00

В ближайшие дни

Смит и Вессон
16+
Драма
Смит и Вессон
10 октября в 19:00 Омский театр драмы
Билеты
Страсти по Жанне
12+
Экспериментальный
Страсти по Жанне
31 августа в 19:00 Омский дом актера
от 400 ₽
Тот самый Карлсон
6+
Детский
Тот самый Карлсон
19 октября в 11:00 Омский дом актера
от 300 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше