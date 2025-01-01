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Амадей da camera
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Амадей da camera

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О концерте/спектакле

Входит в Абонемент 2 Моцарт Камерные программы Программа Моцарт. Квартет № 1 для флейты, скрипки, альта и виолончели ре мажор, KV 285 Моцарт. Струнный квартет № 3 соль мажор, KV 156 Моцарт. Квинтет для кларнета и струнных ля мажор, KV 581 Идиллические картины Моцарта в доверительной атмосфере камерного концерта. Мясковский-квартет и соло на флейте и кларнете от выступавших на международных площадках музыкантов — украшение вашего вечера. Если вы когда-нибудь хотели почувствовать себя аристократом XVIII века, то вам точно стоит посетить концерт камерной музыки Моцарта. Представьте, что для вечера в компании друзей вам нужно написать новый инструментальный ансамбль. Моцарту в свои шестнадцать и представлять не нужно было, ведь именно в этом возрасте он создал Струнный квартет № 3. Уже будучи именитым мастером, Моцарт сочинял камерную музыку для своих друзей. Флейтовый квартет № 1 написал по просьбе Фердинанда де Жана; а для Антона Штадлера создал уникальное произведение, в котором кларнет нельзя заменить другим инструментом. Сам композитор именовал его «Квинтетом Штадлера». Участники Мясковский-квартет Бушков Тимофей (флейта) Нечаев Юрий (кларнет)

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Расписание

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Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 14 ноября
Свердловская филармония Екатеринбург, Карла Либкнехта, 38а
19:00 от 500 ₽

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