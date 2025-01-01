Возвращение легендарного «Амадеуса» на театральные подмостки

В 2012 году Театр драмы столкнулся с непростой утратой: инсульт забрал жизнь Олега Белова, исполнявшего роль Моцарта, а позже ушел из жизни и Александр Амелин, сыгравший Сальери. В результате спектакль «Амадеус» исчез из репертуара театра, и долгое время представлять его без этих талантливых актеров казалось невозможным.

Однако время не стоит на месте, и с ним меняются и театральные реалии. Премьеры в кризис стали настоящей драгоценностью, а хорошие декорации при современных бюджетах — настоящей роскошью. Молодое поколение актеров подросло, и теперь зрители смогут увидеть обновленную версию «Амадеуса».

Новые лица в классической постановке

Теперь роль Сальери исполняет Герман Загорский, а Моцарта сыграют Игорь Новиков и Максим Горюшкин. Несмотря на смену актерского состава, спектакль сохранит свою оригинальную атмосферу и художественное оформление. Декорации, созданные Владимиром Фирером, остаются верными духу первой редакции, выпущенной в 2004 году.

Интересные факты о спектакле

«Амадеус» — это не просто история о соперничестве двух великих композиторов, но и глубокая психологическая драма о зависти, гениальности и человеческих страстях. Премьера спектакля привлекала внимание не только зрителей, но и критиков, что обеспечило ему статус культового произведения.

Не упустите возможность увидеть эту классическую историю в новом исполнении. «Амадеус» снова на сцене, и он готов покорить сердца зрителей!