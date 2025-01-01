Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Алые паруса
Киноафиша Алые паруса

Спектакль Алые паруса

Романтическая музыкальная драма от литовской постановочной бригады 12+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

«Алые паруса» на сцене театра «Балтийский дом»

Постановка о мечтах и чуде

Знаменитая повесть Александра Грина оживает на сцене в новой постановке литовского режиссёра Раймундаса Баниониса, сына легендарного артиста Донатаса Баниониса. Музыкальное сопровождение к спектаклю создано композитором Фаустасом Латенасом, который много лет сотрудничал с мастерами театра Эймунтасом Някрошюсом и Римасом Туминасом.

Атмосфера сказки

Зрители переносятся в уютную прибрежную деревушку, где море сливается с небом, а рыбаки поют залихватские песни. В этой простой, но волшебной атмосфере живёт юная Ассоль, которая с нетерпением ждёт своего капитана Грея. Финал спектакля, где на горизонте появляется фрегат с алыми парусами, — символ надежды и веры в исполнение желаний.

Чудо рядом

«Алые паруса» — это не просто история любви и ожидания. Постановка напоминает нам, что в любом возрасте можно вырваться из повседневной суеты и осуществить свою мечту. Нужно лишь не терять веру в чудо.

Особенности спектакля

Минималистичные декорации не отвлекают внимание зрителей — они создают особую атмосферу, где каждое движение и каждая мелодия погружают в историю. Спектакль тонко передаёт идею, что чудо — это не магия, а результат силы веры и решимости.

Режиссер
Раймундас Банионис
В ролях
Алина Атласова
Елена Карпова
Александр Чернышев
Роман Дряблов
Виктория Жилина

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 28 октября
Театр-фестиваль «Балтийский дом» Санкт-Петербург, Александровский парк, 4
12:00 от 500 ₽

Фотографии

Алые паруса Алые паруса Алые паруса Алые паруса Алые паруса Алые паруса Алые паруса Алые паруса

В ближайшие дни

Заповедник
16+
Драма
Заповедник
27 октября в 19:15 Легенда
от 2000 ₽
Эйнштейн. Что нам светит?
6+
Детский
Эйнштейн. Что нам светит?
23 августа в 13:00 Karlsson Haus на Кирочной
от 1600 ₽
Я — Эмиль из Леннеберге
0+
Детский
Я — Эмиль из Леннеберге
7 сентября в 13:00 Karlsson Haus на Кирочной
от 1800 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше