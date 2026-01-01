Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Ловушка для кролика» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Алые паруса
Билеты от 0₽
Киноафиша Алые паруса

Спектакль Алые паруса

6+
Продолжительность 1 час 20 минут, без антракта
Возраст 6+
Билеты от 0₽

О спектакле

Музыкальный спектакль «Алые паруса»

Когда вокруг говорят, что чудес не бывает, а мечты остаются лишь мечтами, именно в этот момент и происходят настоящие чудеса! Приглашаем вас на увлекательный музыкальный спектакль по легендарной истории Александра Грина, который докажет, что вера в чудо может двигать горы — а уж надувать паруса и подавно!

История любви и надежды

Вас ждёт знакомство с удивительной Ассоль, девушкой, которая вопреки насмешкам и неверию всего города, продолжает ждать своё чудо. Вместе с ней на сцене появится Грей, капитан, осознавший, что для настоящего счастья нужно не только найти свою мечту, но и подарить чудо другому.

Их истории переплетаются в захватывающем повествовании, где каждая песня становится шагом навстречу мечте, а каждый танец — отражением надежды. Спектакль представляет собой не просто адаптацию классики, а настоящий гимн всем, кто верит в невозможное.

Вера в чудеса

После представления вы точно убедитесь, что алые паруса существуют не только в книгах, а чудеса случаются с теми, кто умеет ждать и верить.

Купить билет на спектакль Алые паруса

Помощь с билетами
Март
Май
14 марта суббота
13:00
Театр на Мельникова Москва, Мельникова, 7, стр. 1
10 мая воскресенье
13:00
Театр на Мельникова Москва, Мельникова, 7, стр. 1
от 700 ₽

В ближайшие дни

Женитьба
16+
Комедия
Женитьба
26 апреля в 13:30 Театр комедии. Основная сцена
от 2500 ₽
Ученая семейка и 3D принтер
6+
Детский Интерактивный
Ученая семейка и 3D принтер
25 июня в 10:30 Центральный дом актера
от 1500 ₽
Есенин. Дорога из разбитых сердец
16+
Драма
Есенин. Дорога из разбитых сердец
18 апреля в 19:00 VS Театр Ольховская
от 1500 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше