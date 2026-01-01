Оповещения от Киноафиши
Алые Паруса
Киноафиша Алые Паруса

Спектакль Алые Паруса

Постановка
Глобус 16+
Возраст 16+

О спектакле

Мюзикл по мотивам повести Александра Грина на сцене театра «Глобус»

В театре «Глобус» состоится мюзикл по мотивам повести Александра Грина «Алые паруса». В центре сюжета — история любви Ассоль и Грэя, которые верят в свои мечты, несмотря на все преграды.

Спектакль выделяется красивыми мелодиями, экспрессивной хореографией и эффектными декорациями. Он был представлен на фестивале «Золотая Маска» и заявил о себе на премии «Музыкальное сердце театра». Это настоящая находка для ценителей романтических историй и музыкальных постановок.

Романтичный спектакль

«Алые паруса» — это феерическая история веры, надежды и любви, которая обязательно станет маяком для юных душ. Она напомнит о том, что желаемое всегда может стать явным. В театре «Глобус» мюзикл зазвучал свежо и оригинально, предложив зрителям уникальную интерпретацию классического сюжета. Зрителей ждут привлекательные мелодии, энергия хореографии и визуальное великолепие.

Не упустите возможность подняться на палубу корабля с алыми парусами — загадайте желание и верьте в свою мечту, ведь она обязательно осуществится!

Рекомендации

Театр рекомендует спектакль к просмотру для зрителей от 14 лет.

Участие в фестивалях и номинации

  • 2013 г. — «Золотая Маска» в Москве. Номинирован в трех категориях: «Оперетта — мюзикл / спектакль», «Оперетта — мюзикл / работа дирижера» (Алексей Людмилин), «Оперетта — мюзикл / работа режиссера» (Нина Чусова).
  • 2012 г. — «Музыкальное сердце театра» в Москве. Номинирован в десяти категориях, включая «Лучшая пьеса (драматург)» (Михаил Бартенев, Андрей Усачев) и «Лучшая музыка (композитор)» (Максим Дунаевский).

Спектакль идет в сопровождении молодежного симфонического оркестра театра, что добавляет особую атмосферу и эмоции к истории.

В других городах
Март
28 марта суббота
18:00
Глобус Новосибирск, Каменская улица, 1
от 600 ₽
29 марта воскресенье
14:00
Глобус Новосибирск, Каменская улица, 1
от 600 ₽
18:00
Глобус Новосибирск, Каменская улица, 1
от 600 ₽

Фотографии

Алые Паруса Алые Паруса Алые Паруса Алые Паруса Алые Паруса Алые Паруса Алые Паруса Алые Паруса

