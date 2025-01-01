Меню
Постановка
Омский музыкальный театр 12+
Продолжительность 125 минут
Возраст 12+

О спектакле

Мюзикл «Алые паруса» в Смском музыкальном театре

Основная сцена представит мюзикл «Алые паруса» композитора Максима Дунаевского. Либретто написано М. Бартеневым и А. Усачевым по мотивам знаменитой повести-феерии Александра Грина.

История создания

Примечательно, что музыку к «Алым парусам» Дунаевский написал всего за три дня. Этот спектакль впервые был поставлен в Екатеринбурге в 2011 году и быстро завоевал популярность, заняв одно из центральных мест в репертуаре многих театров России.

О спектакле

Спектакль «Алые паруса» в Омском музыкальном театре — это динамичное и красочное действо, в котором удивительно переплетаются современное драматургическое решение сюжета, великолепная сценография и яркие хореографические номера.

Чувства и эмоции

Каждый элемент спектакля гармонично объединяет главные составляющие жанра: глубоко проработанная литературная основа, написанная с большой страстью, и музыка, которая проникает в душу своей мелодичностью и искренностью.

Не упустите возможность увидеть это грандиозное представление, которое оставит незабываемые впечатления!

Февраль
18 февраля среда
18:30
Омский музыкальный театр Омск, 10 лет Октября, 2
от 400 ₽

Фотографии

Алые паруса Алые паруса

