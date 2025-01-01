Меню
Алые паруса
Билеты от 1200₽
Киноафиша Алые паруса

Спектакль Алые паруса

12+
Возраст 12+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

Музыкальный спектакль «Алые паруса»: Возрождение романтики

«Алые паруса» — это великолепный музыкальный спектакль, основанный на одноименном романе Александра Грина. Создатели спектакля: композитор Максим Дунаевский и авторы текста Михаил Бартенев и Андрей Усачев, великолепно перенесли на сцену волшебство и романтику оригинального произведения.

Погружение в мир мечты

Спектакль рассказывает историю Ассоль, мечтающей о том, что её любви суждено быть. Восхитительные музыкальные номера и яркие хореографические постановки создают атмосферу, в которой сбываются даже самые смелые мечты. История любви, дружбы и веры в чудеса трогает сердца зрителей всех возрастов.

Интересные факты о спектакле

  • Первое постановка «Алых парусов» состоялась в 1981 году и с тех пор продолжает оставаться одной из самых любимых в репертуарах театров.
  • Музыкальные номера спектакля стали настоящими хитами, многие зрители с удовольствием поют их после представлений.
  • Роман Александра Грина, вдохновивший на создание спектакля, впервые был опубликован в 1923 году и до сих пор находит отклик в сердцах читателей.

Почему стоит посетить спектакль

«Алые паруса» — это не просто театральная постановка, это возможность погрузиться в мир грёз и мечтаний, ощутить настоящую магию театра. Не упустите шанс стать частью этой enchanting истории, которая обязательно оставит след в вашем сердце.

Расписание

19 октября
Окружной общественный центр им. Моссовета Москва, Преображенская пл., 12
12:00 от 1200 ₽ 17:00 от 1200 ₽

Фотографии

Алые паруса Алые паруса Алые паруса Алые паруса Алые паруса Алые паруса Алые паруса Алые паруса Алые паруса

