Алые паруса
Киноафиша Алые паруса

Спектакль Алые паруса

Постановка
Большой театр кукол 12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Премьера спектакля «Алые паруса» в Большом театре кукол

16 и 17 мая 2025 года в Большом театре кукол состоится долгожданная премьера спектакля «Алые паруса». Это история о любви и надежде, основанная на знаменитом произведении Александра Грина.

Сюжет и концепция

«Не раз, волнуясь и робея, она уходила ночью на морской берег, где, выждав рассвет, совершенно серьезно высматривала корабль с Алыми Парусами». Прекрасная Ассоль, чья мечта о любви и приключениях становится основой спектакля, обретает новую жизнь в интерпретации студентов курса Мастерской Руслана Кудашова.

История, похожая на почти невозможную сказку, раскрывается через «пассажиров» корабля, которые отправляются в опасное плавание. Чтобы выжить, им необходимо делиться историями о любви. Это условие, по мнению героев, помогает сохранить человечность в самых трудных ситуациях.

Тематические параллели

Новый спектакль «Алые паруса» перекликается с темой осевого для Большого театра кукол спектакля «Песнь Песней», который во многом определяет вектор творческих поисков театра. Оба произведения исследуют глубинные человеческие чувства и ценность любви.

Не пропустите!

Не упустите возможность увидеть эту уникальную постановку, которая обещает стать настоящим событием в театральной жизни. Билеты уже в продаже!

Расписание

В других городах

Санкт-Петербург, 21 октября
Большой театр кукол Санкт-Петербург, Некрасова, 10
19:00 от 1200 ₽
Санкт-Петербург, 22 октября
Большой театр кукол Санкт-Петербург, Некрасова, 10
19:00 от 1200 ₽

