Легенды русского рока на сцене Академ-джаз клуба

Группа «Альянс» — это не просто музыкальный коллектив, а целая эпоха в истории русского рока. Дебютировав в начале 1980-х, они создали уникальное звучание в стиле «новой волны», которое мгновенно завоевало сердца слушателей. Хиты, покорившие стадионы вдоль с группой «Кино» и Аллой Пугачевой, быстро сделали «Альянс» всенародно известным.

Путешествие в мир музыки

В 1990-е годы группа сделала шаг в сторону этно-рока, став послом традиционной русской музыки в Европе. Их творчество продолжает находить отклик у знаковой аудитории: от поколения восьмидесятых до современной молодежи.

Наследие и вдохновение

«Альянс» считается первопроходцем русскоязычной новой волны. Их волнующие и романтические песни вдохновляют молодые таланты, такие как Mad Dog, Монеточка, Thomas Mraz, Manizha, Brainstorm и Баста.

Главный гимн романтиков

Композиция «На Заре» — знаковый гимн московских романтиков, родившийся на закате «перестройки». Эта песня стала известной благодаря выступлению в программе «Взгляд» и была включена в список 100 лучших песен русского рока XX века по версии «Наше радио».

Таким образом, группа «Альянс» продолжает быть значимой частью музыкальной сцены, связывая поколения и вдохновляя новых исполнителей. Не упустите возможность окунуться в их мир на предстоящем спектакле!