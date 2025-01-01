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Альянс

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О концерте/спектакле

Группа "Альянс" возвращается с новым шоу

Группа "Альянс" — знаковое явление в российской рок-музыке с более чем сорокалетней историей. Их хиты, такие как "На заре" и "Дайте огня", покорили сердца слушателей еще в 80-х и продолжают звучать актуально в наши дни. В последние годы "Альянс" переживает второе дыхание, собирая миллионы прослушиваний на цифровых платформах и вдохновляя новое поколение музыкантов.

Новая музыка и свежий взгляд

Однако "Альянс" не застрял в ностальгии. Группа уверенно смотрит в будущее, представляя стильный нью-вейв с современным звучанием. В 2024 году "Альянс" порадует своих поклонников новыми, безупречно аранжированными песнями, которые уже стали частью сокровищницы российской рок-музыки. Анонсируемый двойной альбом «Полно!» обещает пополнить этот список новыми хитами.

Актуальность и новое поколение

Новая романтика всегда находит отклик у слушателей. Хиты "Альянса" были на острие моды в 80-е и не потеряли своей актуальности для нынешнего поколения двадцатилетних. Их музыка вновь открыта и полюблена, что подтверждает неизменную силу и привлекательность творчества группы.

Не упустите возможность увидеть "Альянс" вживую и насладиться их новыми композициями на концерте, который станет настоящим праздником для всех поклонников рок-музыки!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 7 ноября
Douglas Санкт-Петербург, Финляндский просп., 1
19:00 от 2000 ₽

Фотографии

Альянс

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