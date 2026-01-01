Альянс. 45 лет группе

Юбилей «Альянса» в клубе «Jagger»

Группа «Альянс» готовится отпраздновать свой 45-летний юбилей в клубе «Jagger». Это знаковое событие ожидается с большим нетерпением, ведь коллектив остается одним из любимейших на отечественной сцене.

Хиты группы, такие как «На заре», «Дайте огня» и «Смерти нет», до сих пор звучат актуально, собирая миллионы прослушиваний. Музыка «Альянса» продолжает вдохновлять современных исполнителей, включая таких артистов, как Баста, Евгений Гришковец и Brainstorm, Manizha, Mad Dog.

Пластинка «Сделано в белом» была удостоена звания лучшего европейского альбома в стиле World Music на престижном фестивале «Midem» во Франции. Концерт обещает стать настоящим праздником для поклонников новой волны, предлагая уникальное сочетание современности и классики. Не упустите возможность насладиться энергией этого легендарного коллектива!