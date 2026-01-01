Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Малыш» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Альянс. 45 лет группе
Киноафиша Альянс. 45 лет группе

Альянс. 45 лет группе

16+
Возраст 16+

О концерте

Юбилей «Альянса» в клубе «Jagger»

Группа «Альянс» готовится отпраздновать свой 45-летний юбилей в клубе «Jagger». Это знаковое событие ожидается с большим нетерпением, ведь коллектив остается одним из любимейших на отечественной сцене.

Хиты группы, такие как «На заре», «Дайте огня» и «Смерти нет», до сих пор звучат актуально, собирая миллионы прослушиваний. Музыка «Альянса» продолжает вдохновлять современных исполнителей, включая таких артистов, как Баста, Евгений Гришковец и Brainstorm, Manizha, Mad Dog.

Пластинка «Сделано в белом» была удостоена звания лучшего европейского альбома в стиле World Music на престижном фестивале «Midem» во Франции. Концерт обещает стать настоящим праздником для поклонников новой волны, предлагая уникальное сочетание современности и классики. Не упустите возможность насладиться энергией этого легендарного коллектива!

Купить билет на концерт Альянс. 45 лет группе

Помощь с билетами
В других городах
Апрель
2 апреля четверг
20:00
Jagger Санкт-Петербург, пл. Конституции, 2
от 1000 ₽

В ближайшие дни

Stand-Up по-Женски
18+
Юмор
Stand-Up по-Женски
18 апреля в 19:30 Руки вверх!
от 890 ₽
Stand-Up + Jazz (два концерта в один вечер)
18+
Юмор Джаз
Stand-Up + Jazz (два концерта в один вечер)
22 апреля в 20:00 Благородная гниль
от 1590 ₽
Орган и Дудук при Свечах
6+
Классическая музыка
Орган и Дудук при Свечах
11 апреля в 21:00 Базилика святой Екатерины Александрийской
от 599 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше