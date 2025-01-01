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Альтернативная комедия
Билеты от 800₽
Киноафиша Альтернативная комедия

Альтернативная комедия

18+
Возраст 18+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Зксцентричные и необычные выступления

«Альтернативная комедия» — это шоу, в котором комики представляют себя с необычных и эксцентричных сторон. Они создают театральную атмосферу, в которой исполняются музыкальные номера, играются персонажи, используются различные реквизиты. Это не стандартный стендап, а нечто большее, с элементами театра и креативных решений, что делает каждое выступление уникальным.

Необычные форматы и новые стороны известных комиков
Иногда на этом шоу уже известные широкой аудитории комики выступают с необычным для себя форматом, раскрываясь для зрителя с новой стороны и удивляя даже самых преданных поклонников. В каждом вечере участвуют четыре комика, которые демонстрируют свои таланты в различных амплуа, а ведущий поддерживает динамику шоу.

Состав комиков
Шоу предназначено для взрослой аудитории (18+), что предполагает отсутствие ограничений в контенте. Состав участников может изменяться, и актуальную информацию можно узнать через чат-бот Стендап клуба на Трубной или в их социальных сетях.

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
2 августа
Standup Club на Трубной Москва, Рождественский б-р, 10/7, стр. 1
16:00 от 800 ₽
16 августа
Standup Club на Трубной Москва, Рождественский б-р, 10/7, стр. 1
16:00 от 800 ₽

В ближайшие дни

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