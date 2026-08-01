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Альтернативная комедия
Киноафиша Альтернативная комедия

Альтернативная комедия

18+
Возраст 18+

О концерте

Альтернативная комедия: новые горизонты юмора в Красноярске

Альтернативная комедия представляет собой уникальный формат, в котором нет строгих правил и привычных шуток. Здесь композиции становятся пространством для экспериментов, что делает представление по-настоящему оригинальным. Вы сможете увидеть, как комики представляют свои альтер эго и пытаются реализовать идеи, которые долгое время не могли вписаться в рамки классического стендапа.

Не упустите шанс стать свидетелем того, как юмор выходит за границы стандартного восприятия. Откройте для себя неожиданные подходы и стили, создавая вместе с комиками атмосферу свободы и творчества.

Подобные события — это не просто спектакли, а настоящие мастер-классы по тому, как можно смеяться и смеяться по-другому. Это отличная возможность увидеть, как каждый комик раскрывает свою индивидуальность и делится с вами тем, что у него на душе.

Приходите, чтобы насладиться непередаваемыми эмоциями и получить заряд положительной энергии. Альтернативная комедия ждет вас!

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В других городах
Август
20 августа четверг
21:30
Стендап-клуб «Хэдлайнер» Красноярск, Молокова, 56
от 400 ₽

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