Спектакль Алтарь

Экспериментальный перформанс в театре «ДОК на Лесной»

В театре «ДОК на Лесной» пройдет уникальный экспериментальный перформанс, создаваемый художником и хореографом Артуром Астманом. Зрители приглашаются принести один ненужный предмет любого размера — от зажигалки до гитары или шкафа — для участия в создании конструкции на сцене.

В процессе работы перформанс постепенно меняет пространство театра, трансформируя его в место со своим характером, будь то убежище, храм или что-то совершенно другое. Здесь стираются границы между механическим и художественным, создавая возможность для зрителей не только наблюдать, но и активно участвовать в действии.

Суть и структура перформанса

Центральная идея спектакля заключается в том, что обычный физический труд и повседневные предметы могут изменить восприятие зрителями сценического пространства. Зрители становятся не просто свидетелями, а участниками процесса, в реальном времени создавая конструкцию из принятых вещей. Все действия происходят без заранее заготовленного сценария, а лишь в зависимости от того, что окажется на площадке.

С течением времени действия «строителя» меняются: от точных физических манипуляций до танцевальных и ритуальных движений. Возникающая структура становится центром взаимодействия, влияя как на ход действия, так и на восприятие зрителей.

Вопросы о значимости вещей

Перформанс ставит важный вопрос: что именно превращает обычный предмет в нечто значимое? Это может быть контекст, внимание, действие или же присутствие зрителей в конкретный момент времени. Финальный танец завершает процесс, фиксируя новую форму пространства и осмысляя ее значение.

Возрастное ограничение: 16+

Продолжительность: 50–90 минут

Важно: каждый зритель приносит один ненужный предмет любого размера.