Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Моана» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Алтарь
Билеты от 0₽
Киноафиша Алтарь

Спектакль Алтарь

12+
Возраст 12+
Билеты от 0₽

О спектакле

Экспериментальный перформанс в театре «ДОК на Лесной»

В театре «ДОК на Лесной» пройдет уникальный экспериментальный перформанс, создаваемый художником и хореографом Артуром Астманом. Зрители приглашаются принести один ненужный предмет любого размера — от зажигалки до гитары или шкафа — для участия в создании конструкции на сцене.

В процессе работы перформанс постепенно меняет пространство театра, трансформируя его в место со своим характером, будь то убежище, храм или что-то совершенно другое. Здесь стираются границы между механическим и художественным, создавая возможность для зрителей не только наблюдать, но и активно участвовать в действии.

Суть и структура перформанса

Центральная идея спектакля заключается в том, что обычный физический труд и повседневные предметы могут изменить восприятие зрителями сценического пространства. Зрители становятся не просто свидетелями, а участниками процесса, в реальном времени создавая конструкцию из принятых вещей. Все действия происходят без заранее заготовленного сценария, а лишь в зависимости от того, что окажется на площадке.

С течением времени действия «строителя» меняются: от точных физических манипуляций до танцевальных и ритуальных движений. Возникающая структура становится центром взаимодействия, влияя как на ход действия, так и на восприятие зрителей.

Вопросы о значимости вещей

Перформанс ставит важный вопрос: что именно превращает обычный предмет в нечто значимое? Это может быть контекст, внимание, действие или же присутствие зрителей в конкретный момент времени. Финальный танец завершает процесс, фиксируя новую форму пространства и осмысляя ее значение.

Возрастное ограничение: 16+

Продолжительность: 50–90 минут

Важно: каждый зритель приносит один ненужный предмет любого размера.

Купить билет на спектакль Алтарь

Помощь с билетами
Август
22 августа суббота
17:00
Театр.doc на Лесной Москва, Лесная, 59, стр. 1

В ближайшие дни

Однорукий из Спокана
16+
Драма Современная драма

Однорукий из Спокана

15 октября в 19:00 Центр драматургии и режиссуры на Соколе
от 1200 ₽
Свадьба
16+
Премьера Драма

Свадьба

29 сентября в 19:00 Театр на Таганке
от 1000 ₽
Мужья и жёны
18+
Мелодрама Комедийная драма

Мужья и жёны

9 сентября в 19:00 МХТ им. Чехова
от 600 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Лучшие спектакли современных драматургов Лучшие спектакли современных драматургов Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше