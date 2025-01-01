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Alta Musica Orchestra. Симфонические рок-хиты. Концерт при свечах в DKRT
Киноафиша Alta Musica Orchestra. Симфонические рок-хиты. Концерт при свечах в DKRT

Alta Musica Orchestra. Симфонические рок-хиты. Концерт при свечах в DKRT

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Феерия Рока при 1000 Свечах

Приготовьтесь к незабываемому музыкальному приключению! Alta Musica Orchestra приглашает вас на уникальный концерт, где легендарные рок-хиты будут звучать в исполнении мощного симфонического оркестра под светом 1000 горящих свечей. Это не просто концерт, а настоящая феерия, которая оставит вас в восторге!

Программа вечера

В программе концерта прозвучат шедевры таких культовых групп, как:

  • Queen
  • Nirvana
  • Scorpions
  • Metallica
  • Muse
  • System of a Down
  • AC/DC

Вы сможете насладиться великолепными аранжировками и услышать, как голоса Фредди Меркьюри и Курта Кобейна оживут в исполнении скрипок и виолончелей. Вот некоторые из хитов, которые вы услышите:

  • Metallica — Nothing Else Matters
  • Muse — Starlight
  • System of a Down — Toxicity
  • Queen — Bohemian Rhapsody
  • Muse — Mercy
  • Queen — Love of My Life
  • Scorpions — Maybe I Maybe You
  • Metallica — Wherever I May Roam
  • Queen — The Show Must Go On
  • AC/DC — Back in Black
  • Scorpions — Rock You Like a Hurricane
  • Queen — We Are the Champions
  • Nirvana — Come As You Are
  • Queen — We Will Rock You

Не упустите свой шанс!

Эта программа стала одной из самых популярных в театральном мире, и каждый раз вызывает настоящий ажиотаж среди зрителей. Не упустите возможность стать частью этого грандиозного шоу! Билеты уже в продаже — спешите, чтобы не пропустить волшебство живой музыки!

Готовы к бездне искрящихся впечатлений? Тогда берите билеты прямо сейчас и наслаждайтесь фантастически свежим звучанием, мощнейшим зарядом энергии и живыми эмоциями!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Нижний Новгород, 2 августа
Пространство DKRT Нижний Новгород, Б.Покровская, 18
20:00 от 1600 ₽

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