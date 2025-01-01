Alta Musica Orchestra. Симфонические рок-хиты. Концерт при свечах в DKRT

Феерия Рока при 1000 Свечах

Приготовьтесь к незабываемому музыкальному приключению! Alta Musica Orchestra приглашает вас на уникальный концерт, где легендарные рок-хиты будут звучать в исполнении мощного симфонического оркестра под светом 1000 горящих свечей. Это не просто концерт, а настоящая феерия, которая оставит вас в восторге!

Программа вечера

В программе концерта прозвучат шедевры таких культовых групп, как:

Queen

Nirvana

Scorpions

Metallica

Muse

System of a Down

AC/DC

Вы сможете насладиться великолепными аранжировками и услышать, как голоса Фредди Меркьюри и Курта Кобейна оживут в исполнении скрипок и виолончелей. Вот некоторые из хитов, которые вы услышите:

Metallica — Nothing Else Matters

Muse — Starlight

System of a Down — Toxicity

Queen — Bohemian Rhapsody

Muse — Mercy

Queen — Love of My Life

Scorpions — Maybe I Maybe You

Metallica — Wherever I May Roam

Queen — The Show Must Go On

AC/DC — Back in Black

Scorpions — Rock You Like a Hurricane

Queen — We Are the Champions

Nirvana — Come As You Are

Queen — We Will Rock You

Не упустите свой шанс!

Эта программа стала одной из самых популярных в театральном мире, и каждый раз вызывает настоящий ажиотаж среди зрителей. Не упустите возможность стать частью этого грандиозного шоу! Билеты уже в продаже — спешите, чтобы не пропустить волшебство живой музыки!

Готовы к бездне искрящихся впечатлений? Тогда берите билеты прямо сейчас и наслаждайтесь фантастически свежим звучанием, мощнейшим зарядом энергии и живыми эмоциями!