Alta Musica Orchestra. Симфонические рок-хиты. Концерт при свечах в DKRT

Приготовьтесь к незабываемому музыкальному приключению! Alta Musica Orchestra приглашает вас на уникальный концерт, где легендарные рок-хиты будут звучать в исполнении мощного симфонического оркестра под светом 1000 горящих свечей. Это не просто концерт, а настоящая феерия, которая оставит вас в восторге!
В программе концерта прозвучат шедевры таких культовых групп, как:
Вы сможете насладиться великолепными аранжировками и услышать, как голоса Фредди Меркьюри и Курта Кобейна оживут в исполнении скрипок и виолончелей. Вот некоторые из хитов, которые вы услышите:
Эта программа стала одной из самых популярных в театральном мире, и каждый раз вызывает настоящий ажиотаж среди зрителей. Не упустите возможность стать частью этого грандиозного шоу! Билеты уже в продаже — спешите, чтобы не пропустить волшебство живой музыки!
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